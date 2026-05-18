Teruel contará en menos de 20 días con el ascensor del barrio del Carmen en funcionamiento

La alcaldesa de Zaragoza, Emma Buj. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 18 May. (EURPOPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha anunciado que, si no es por causa de fuerza mayor, el ascensor del Barrio del Carmen estará operativo en aproximadamente 20 días. Un anuncio que ha hecho en la rueda de prensa tras la celebración de la junta de Gobierno que ha adjudicado el contrato de limpieza y conserjería de los tres elevadores urbanos de la ciudad. El servicio, ha sido adjudicado a la Fundación DFA por un importe de 82.033 euros para dos años.

A raíz de esta adjudicación, la alcaldesa, Emma Buj, ha avanzado que el nuevo ascensor podría abrir sus puertas en menos de tres semanas: "Si hoy estamos a 18 de mayo, puedo asegurar que en 20 días estará abierto el ascensor del Barrio del Carmen".

La entrada en servicio de esta nueva infraestructura supondrá que Teruel cuente con tres ascensores urbanos operativos: el del Óvalo, el de San Julián y el del Barrio del Carmen, consolidando así una red de movilidad vertical destinada a facilitar la accesibilidad y la conexión entre barrios y el centro histórico.

Respecto al funcionamiento del nuevo ascensor, la alcaldesa ha explicado que el horario será muy similar al de los otros dos elevadores ya existentes. No obstante, existirá una diferencia aproximada de 15 minutos entre las aperturas y cierres de cada uno.

Según ha detallado Buj, esta organización responde a criterios de eficiencia económica y operativa. "Estos horarios suelen estar distanciados un cuarto de hora para que la misma empresa pueda gestionar la apertura de los tres ascensores", ha apuntado. De esta manera, aunque los horarios serán prácticamente idénticos, la diferencia de quince minutos entre uno y otro permitirá optimizar el servicio sin incrementar innecesariamente el coste del contrato.

Con la próxima apertura del ascensor del Barrio del Carmen, el Ayuntamiento culmina una actuación estratégica para la mejora de la accesibilidad urbana, especialmente relevante en una ciudad marcada por importantes desniveles topográficos y una compleja conexión entre barrios y centro histórico.

Durante la rueda de prensa, la alcaldesa también ha sido preguntada por el posible efecto que la apertura del ascensor del Barrio del Carmen pueda tener sobre la movilidad y el estacionamiento de vehículos en la zona, especialmente teniendo en cuenta la experiencia previa registrada en San Julián.

Emma Buj ha reconocido que la puesta en marcha de esta infraestructura probablemente atraerá a conductores que opten por estacionar en el barrio para acceder posteriormente al centro histórico mediante el ascensor.

La alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento es consciente de ello y ya ha valorado sus posibles implicaciones. No obstante, ha señalado las limitaciones físicas del barrio con calles estrechas, pequeñas y sin grandes explanadas para hacer aparcamientos, si bien ha recordado algunas actuaciones previas acometidas por el Ayuntamiento, como la reorganización viaria de la calle Valparaíso para convertirla en sentido único que permitieron incrementar el número de plazas disponibles.