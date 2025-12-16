Teruel Existe abre su proceso interno para la formación de candidaturas de cara a las elecciones autonómicas del 8F

Archivo - La Comisión de Medio Ambiente de las Cortes urge al Gobierno de Aragón a elaborar un nuevo PORN de Anayet-Partacua - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe ha iniciado este martes, 16 de diciembre, el proceso orgánico para la formación de las candidaturas con las que concurrirá a las elecciones autonómicas del 8 de febrero, ha anunciado su coordinador general, Tomás Guitarte.

El inicio de este proceso incluye la reunión de la Comisión Ejecutiva y, con posterioridad, la Asamblea Plenaria, órgano máximo entre congresos, que se reuniría en sesión extraordinaria, ha indicado Guitarte, quien ha añadido que "en ella está previsto que se acuerde la fijación de criterios para la formación de candidaturas así como el inicio de un proceso de primarias, que debe ser un proceso rápido, dada la precipitación de la convocatoria de las elecciones autonómicas".

Respecto a las primarias, Tomás Guitarte ha señalado: "Tengo la intención de presentarme como candidato y espero obtener el respaldo de los compañeros".

Guitarte se siente "muy ilusionado" con el reto de poder encabezar de nuevo, si recibe el apoyo de sus compañeros, la lista de Teruel Existe y llevar adelante "un proyecto pensado por y para las personas" y con el objetivo de que "todo Aragón disfrute de las mismas oportunidades, tanto para las personas como para el territorio".