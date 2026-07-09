Teruel Existe critica el aislamiento de Teruel en plena Vaquilla yexige reforzar los autobuses que sustituyen al tren

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, y la diputada provincial y concejala en Ayuntamiento de Teruel, Beatriz Redón, este jueves frente a la Estación de ferrocarril de Teruel . - TERUEL EXISTE

TERUEL 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe ha criticado este jueves el aislamiento que sufre la ciudad de Teruel en pleno inicio de las Fiestas del Ángel como consecuencia de la falta de plazas en los autobuses que sustituyen al tren entre Zaragoza, Teruel y Valencia. Desde las puertas de la estación de Renfe, el portavoz de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, y la diputada provincial y concejala en el Ayuntamiento de Teruel, Beatriz Redón, han exigido a Renfe que refuerce de forma inmediata el servicio para atender la elevada demanda prevista durante la Vaquilla, como se hacía en años anteriores.

Guitarte ha explicado que la sustitución del tren por autobuses ha supuesto una reducción drástica de la capacidad de transporte y ha recordado que antes había 1.292 plazas diarias ofertadas sumando todos los servicios ferroviarios en ambos sentidos, mientras que con los autobuses actuales sólo se llega a 552 plazas.

Además, ha precisado que durante las fiestas de la Vaquilla "habitualmente los trenes eran de doble composición, duplicando prácticamente la oferta disponible; e incluso se habilitaba un tren especial, como se hizo en 2024". El portavoz de Teruel Existe ha criticado que Renfe no haya previsto ningún refuerzo pese a tratarse de un fin de semana con una demanda excepcional.

"Este no es un fin de semana cualquiera. Todo el mundo sabe que la Vaquilla atrae visitantes de Zaragoza, Valencia y de numerosos municipios de la provincia, y el servicio público debería adaptarse a esa realidad", ha afirmado.

Guitarte ha advertido también del riesgo que supone reducir la oferta de transporte público durante unas fiestas en las que aumenta el número de desplazamientos y en las que puede existir consumo de alcohol: "Lo que se necesita precisamente es un servicio público potente para que las personas que vienen no tengan que recurrir al vehículo privado. Estamos haciendo justo lo contrario, eliminando transporte público y exponiendo a visitantes y vecinos a situaciones de riesgo adicionales", ha señalado.

El portavoz de Teruel Existe ha recordado que, cuando se sustituyó temporalmente el tren por autobuses, se aseguró que se atendería la demanda existente. "Se dijo que se mantendrían los servicios y que se respondería siempre a las necesidades que surgieran, pero, como vemos, la realidad es que no se está cumpliendo", ha afirmado.

BILLETES AGOTADOS DESDE HACE DÍAS

Desde Teruel Existe han indicado que numerosos usuarios llevan días intentando adquirir billetes para viajar desde Zaragoza o Valencia a Teruel durante el viernes y el sábado, así como para regresar el domingo, y reciben la respuesta de que no quedan plazas disponibles.

"Llevamos varios días intentando comprar billetes desde Valencia y Zaragoza para venir a la Vaquilla y ya es imposible. Las personas que quieren visitar nuestra ciudad no pueden hacerlo porque no hay plazas disponibles", ha explicado Beatriz Redón.

Redón ha incidido en que esta situación supone "un nuevo ejemplo del aislamiento al que se está sometiendo a Teruel mediante el transporte".

Además, ha considerado que esta situación resulta "especialmente contradictoria" cuando desde la ciudad se está trabajando para que la Vaquilla del Ángel sea reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

"Queremos que vengan visitantes, que conozcan nuestra fiesta y que nuestra ciudad se promocione, pero para eso hay que facilitar el acceso y contar con los servicios necesarios", ha indicado.

La concejala ha insistido en que en años anteriores sí se reforzaba el transporte durante estas fechas, con más plazas disponibles. "Garantizar un transporte público suficiente durante la Vaquilla no solo facilita la llegada de visitantes, sino que también contribuye a evitar la saturación de tráfico y los problemas de aparcamiento que sufre la ciudad durante estas fechas", ha agregado.

Por este motivo, desde Teruel Existe han exigido a Renfe que rectifique de inmediato y habilite más autobuses durante los próximos días para cubrir la demanda.

"Ya nos gustaría que fuera con trenes, pero mientras la situación sea la actual exigimos que, al menos, se refuerce el servicio por carretera y se cumpla el compromiso adquirido", ha concluido Redón.