Tomás Guitarte y Joaquín Moreno este sábado en Utrillas. - TERUEL EXISTE

UTRILLAS (TERUEL), 21 (EUROPA PRESS)

El candidato al Congreso por Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha defendido este sábado en Utrillas (Teruel) que la oferta de vivienda protegida rural es un elemento competitivo para atraer población.

"La vivienda puede ser una ventaja competitiva si se sabe utilizar, si se quiere utilizar, porque en el medio rural, debido al menor coste del suelo, se puede ofrecer, por el mismo importe que una vivienda protegida en una ciudad, más espacio; es decir, más superficie, más espacios libres y, en el fondo, una vivienda que aporte mayor calidad de vida al ciudadano. Esta es una ventaja competitiva que se puede explorar si se tiene voluntad política de hacerlo".

Para la promoción de vivienda en el ámbito rural, es preciso establecer soluciones específicas, dado que en provincias como Teruel se sufren otros tipos de problemas de vivienda que se ignora desde las grandes capitales y las administraciones estatales.

Desde Teruel Existe se defiende que Aragón tiene que apostar por utilizar la vivienda como un recurso coherente con el resto de sus políticas, con las políticas de cohesión territorial y de vertebración del territorio.

Y, para ello, debe incentivar la vivienda rural como ventaja competitiva para asentar población.

"Obviamente, además hay que hacer políticas para facilitar vivienda a la gente que la necesita en los pueblos. Todos somos conscientes de la carencia que hay en cada municipio, pero, al menos, debería haber una vivienda para la persona que lleva el multiservicio rural, para el médico, para el maestro y para determinadas profesiones que vienen allí".

"Con lo cual, ha proseguido, una de las políticas que hemos pedido es, precisamente, que la Administración promueva de manera directa al menos cuatro viviendas en cada una de las localidades, por pequeñas que sean, porque cada una de ellas necesita al menos esas cuatro viviendas".

Otra medida necesaria es el fomento prioritario en los pueblos de la rehabilitación y la recuperación de viviendas que están vacías. "Eso se puede hacer con ayudas importantes a los propietarios que les permitan rehabilitar la vivienda a condición de ponerla después en alquiler durante cinco o diez años. Es decir, te subvencionan entre el 60 y el 70 % de la rehabilitación de la vivienda con la condición de que la pongas en alquiler durante diez años. Así sacaremos al mercado mucha de esa vivienda vacía que hay en los pueblos", ha explicado Guitarte.

LAS VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO Y EL EJEMPLO DE ALBARRACÍN

En cuanto a las viviendas de uso turístico, en los municipios con posible alta presión turística, Teruel Existe sí quiere permitir la limitación del número de viviendas de uso turístico a un porcentaje sobre el parque total de vivienda existente, de forma que se garantice la disponibilidad de viviendas para el uso residencial normal de los vecinos, y por otro lado se difunda hacia localidades cercanas la actividad económica generada por el turismo.

Guitarte ha explicado que hay localidades de la provincia que están intentando establecer esa limitación. "Por ejemplo, Albarracín está intentando limitar ese porcentaje porque es la única forma de garantizar que queden viviendas para el uso residencial habitual. Albarracín proponía, por ejemplo, limitar las viviendas de uso turístico al 5 % del parque de viviendas. Nos parece una medida razonable. Puede ser un 5 %, puede ser un 7 % o puede ser cualquier otro porcentaje que se estime acertado. Porque eso, además, lo que haría sería difundir el efecto positivo del turismo, no solo en una localidad, sino también en las colindantes".

UTRILLAS PLANTEA NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN DE VIVIENDA

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha explicado que desde el consistorio están explorando nuevas opciones para ofrecer solución a la demanda de vivienda, como una "cooperativa de viviendas en cesión de uso", igual a las que ya se han puesto en marcha en provincias como Zaragoza o Huesca.

El ayuntamiento colaboraría cediendo el uso de un terreno en algunos de los solares de los que dispone con posibilidad de construcción. "Se trataría de lograr así facilidades para los futuros usuarios y precios asequibles".

En el caso de Utrillas, desde el ayuntamiento se han ofrecido viviendas asequibles a los médicos que trabajan en la localidad.

Guitarte ha rematado: "Hay muchas cosas que se pueden hacer en el medio rural con la vivienda. Es una oportunidad para el medio rural y lo que no puede ser es que, otra vez, se desaproveche esa oportunidad y nos dediquemos simplemente a concentrar a toda la población para llenar Arcosur o los grandes barrios periféricos de Zaragoza., ha aseverado.

"Aragón tiene que apostar por utilizar la vivienda como un recurso coherente con el resto de sus políticas, con las políticas de cohesión territorial y de vertebración del territorio. Y, para ello, debe incentivar la vivienda rural como ventaja competitiva para asentar población", ha concluido.