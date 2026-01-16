Teruel Existe dice que la fecha real de la apertura de radioterapia es 2028 y pide no usarla como arma electoral

Los diputados de Teruel Existe Tomás Guitarte, Pilar Buj y Joaquín Moreno con los miembros de este movimiento Beatriz Redón y Manolo Gimeno, a las puertas del Hospital 'Obispo Polanco'. - TERUEL EXISTE.

El diputado de Teruel Existe y candidato a la reelección en los comicios autonómicos del 8 de febrero, Joaquín Moreno, ha afirmado este viernes que la fecha real de inicio de la actividad del servicio de radioterapia en el Hospital 'Obispo Polanco' de la capital provincial es 2028 y ha pedido no utilizarlo como "arma electoral".

Joaquín Moreno ha verbalizado esta queja afirmando que "todos los turolenses hemos visto pisoteadas nuestras esperanzas de ver abierta una radioterapia en el nuevo hospital: se nos engañó en el año 2023 cuando el Gobierno Socialista anunció que ya íbamos a tener radioterapia y se nos vuelve a engañar ahora cuando en el año 2025 ya se anunció por parte del consejero Bancalero que íbamos a tener radioterapia" en el nuevo Hospital de Teruel.

Por ello, ha hecho una petición "al Gobierno de Aragón y a los responsables del Partido Popular de que no nombren ni anuncien más veces la finalización de la radioterapia. Es una falta de respeto, primero con los enfermos de cáncer y luego con todos los turolenses."

La realidad es muy distinta, según ha denunciado Moreno: "La radioterapia se ha empezado hace un mes la obra civil, una obra que tarda ocho meses. Además, falta todo el equipo técnico, la compra del acelerador lineal, la compra de los TAC y el personal cualificado. Una vez que tengamos este equipamiento será necesario un mínimo de seis meses para que el Consejo de Seguridad Nuclear autorice las pruebas para hacer radioterapia".

"Es decir, no va a haber radioterapia ni en el 2026, ni posiblemente en el 2027. No será hasta 2028, si todo va bien cuando por fin los turolenses tendrán derecho a radioterapia y que los enfermos de cáncer no tendrán que desplazarse ni a Valencia ni a Zaragoza", ha insistido.

PLENO MUNICIPAL

Moreno se ha referido en concreto a las declaraciones "el lunes pasado en el Pleno del Ayuntamiento de Teruel, cuando vimos cómo la alcaldesa --Emma Buj-- intentaba poner como titular del pleno que se declaraba de especial interés las obras del búnker de radioterapia, dando a entender que esto iba a ser algo inminente y que se iba a comenzar la construcción. Y esto es engañar a la ciudadanía. Lo único que se aprobó en el pleno fue la declaración de una bonificación al declararlo de utilidad pública".

Moreno ha hecho estas declaraciones acompañado por el cabeza de lista por Teruel Existe, Tomás Guitarte, la diputada y número 2, Pilar Buj, la concejal en el Ayuntamiento de Teruel y candidata numero 4, Beatriz Redón, y el portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe, Manolo Gimeno.

Manolo Gimeno ha dado contexto a la situación, recordando que la radioterapia es una tecnología esencial y muy antigua, siendo "una de las técnicas más importantes en el tratamiento de procesos tumorales. Ha recordado que Teruel, junto con Palencia, sigue siendo una de las últimas provincias en contar con este servicio, que cada día ve dilatarse más sus plazos.