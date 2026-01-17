Teruel Existe exige que se construya vivienda pública en Teruel "como prometió desde el Gobierno de Aragón"

Beatriz Redón, Enrique Marín y Pilar Buj (de izquierda a derecha) - TERUEL EXISTE

TERUEL 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe ha exigido la construcción de vivienda pública en Teruel, tal y como se prometió desde el Gobierno de Aragón, ante el aumento "desorbitado" del precio de la vivienda en la provincia, tanto en compraventa como en alquiler, con cifras que la formación califica de "insostenibles".

La diputada en Cortes y candidata número 2 de Teruel Existe, Pilar Buj, y la concejal del Ayuntamiento de Teruel, diputada provincial y número 4 de las listas de Teruel Existe, Beatriz Redón, han reivindicado esta medida en declaraciones ante los medios de comunicación delante del solar de la calle Italia de la capital, uno de los lugares en los que desde el Gobierno de Azcón se anunció que se iban a construir viviendas protegidas.

"No podemos consentir que la vivienda de segunda mano suba un 16% por falta de oferta y que, por lo mismo, el alquiler haya subido un 11,5% en 2025, por encima de la media nacional. Es hora de que se cumpla con Teruel y se promocione vivienda pública", han manifestado Buj, quien ha criticado que la realidad es que "no se ha promovido vivienda pública" en Teruel porque "no ha habido voluntad política de hacerla".

Desde Teruel Existe "exigimos una política de vivienda centrada en nuestro territorio y nuestra realidad", ha dicho Buj, que ha insistido en que "Teruel tiene problemas de vivienda específicos para los que no se propone ninguna solución", y ha subrayado que ni la Ley de Vivienda del Gobierno de España ni el anteproyecto del Partido Popular en Aragón "han puesto encima de la mesa esas realidades".

Buj ha reclamado al Gobierno de Aragón que cree un "parque público de vivienda en alquiler y especialmente para pueblos y comarcas, que facilite el acceso a jóvenes, a familias y a los profesionales esenciales" y ha explicado la propuesta recogida en el programa electoral de Teruel Existe de construir cuatro casas en cada municipio rural.

"Si en Zaragoza construyen 3.000 viviendas, que construyan otras 3.000 viviendas en el resto del territorio, porque es la única manera de evitar el efecto aspiradora de la capital", ha apuntado. En esta misma línea, Beatriz Redón ha criticado duramente que "nunca se ha promovido vivienda pública en Teruel"; y que ha puesto el ejemplo del caso del solar de la Calle Italia, para decir que "van tarde y son insuficientes".

Ha recordado que "lo único que se ha promovido durante los últimos años es la construcción de unas viviendas para alquiler social en esta parcela en la que nos encontramos", y ha explicado que "en un principio iban previstas 106 parcelas que de repente se convirtieron en 90 e iban a empezar la construcción en diciembre para que la finalización fuera en 23 meses y ahora, a mitad de enero, vemos que todavía no se han iniciado las obras, con lo cual tardarán mucho más de dos años en que estén ejecutadas".

Redón ha rechazado estos retrasos y ha pedido "responsabilidad institucional" para dar "medidas concretas" a un problema "gravísimo que está haciendo que muchas familias se encuentren viviendo en situaciones complicadas, en viviendas que no reúnen condiciones y pagando unos alquileres o unas hipotecas que están por encima de la economía de la que disponen".

Por último, Buj ha considerado que casos como el de este solar demuestran que la política de Partido Popular y Partido Socialista es la política "de los grandes anuncios". "Desde Teruel Existe lo que decimos es que menos marketing, menos anuncios, y ya de una vez por todas que empiecen a gestionar y a gobernar trayendo y ejecutando proyectos reales que necesitamos los ciudadanos"", ha apostillado.