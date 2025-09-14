Teruel Existe exige al Gobierno de Aragón que ponga fecha para licitar las obras de ampliación del CEIP de Olba (Teruel)

Archivo - Aragón-Teruel Existe pide aclarar la normativa en la alerta rojo plus por incendios para no paralizar el sector agrario - EUROPA PRESS. - Archivo

TERUEL 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe ha presentado una pregunta en las Cortes de Aragón a la consejera de Educación, Cultura y Deporte para exigirle que ofrezca una fecha concreta para la licitación de las obras de ampliación del CEIP de Olba.

Se trata de "una ampliación a la que se comprometió el Gobierno de Aragón en los presupuestos de 2024", ha recordado la diputada de este grupo parlamentario Pilar Buj, quien ha subrayado la urgencia de que Olba cuente con esta infraestructura ya comprometida y necesaria para el desarrollo de la localidad.

"La ampliación de la escuela es una demanda histórica de la comunidad escolar de este municipio", ha recordado la diputada turolense, quien ha subrayado que "este centro educativo es reconocido por su carácter innovador y ha sido un factor clave en el aumento de la población de Olba, revirtiendo la tendencia de despoblación que ha afectado a la comarca durante décadas".

Este éxito demográfico, con una comunidad escolar creciente, "hace imperativa la adaptación de las instalaciones", ha resaltado Buj. El Gobierno de Aragón se comprometió a llevar a cabo esta obra al incluirla en los presupuestos de 2024 y reflejarla en el plan de contratación para el año 2025. Sin embargo, a día de hoy, no se han concretado fechas para la licitación del contrato.

"Desde Teruel Existe, instamos al Gobierno de Aragón a cumplir con sus compromisos y a proceder de forma inmediata a la licitación de las obras", ha dicho Buj, quien ha exigido que "estas promesas no se queden en meras cifras sobre el papel", sino que "deben traducirse en acciones concretas que garanticen el progreso y la calidad educativa en las zonas rurales de Aragón".

"El dinero está, el Gobierno de Aragón lo tiene para estas obras, y exigimos que la ampliación sea una realidad ya; los niños de Olba y los de la contornada la necesitan", ha concluido.