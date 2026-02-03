Teruel Existe exige reindustrialización para Andorra tras la 'transición injusta

Miembros de Teruel Existe visitan Andorra. - TERUEL EXISTE

ANDORRA (TERUEL), 3 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Teruel Existe y candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, ha exigido este martes al Estado y a la Comunidad Autónoma un "compromiso de verdad" por la reindustrialización de la comarca de Andorra, que ha sufrido una "transición injusta" en la reconversión del sector minero hacia el de la energía renovable.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Guitarte ha manifestado el sentimiento de "desidia y dejadez por parte de las instituciones" que le han trasladado los ciudadanos de la localidad, lamentando que no ha habido "la atención ni la dedicación que se prometió para solventar un problema"; crucial para el futuro de Teruel.

Guitarte ha estado acompañado por un grupo de candidatos y representantes de la formación, compuesto por Pilar Buj, Joaquín Moreno, Beatriz Redón, Jorge Santafé, Gerardo Villarroya y Antonio Donoso.

El líder de Teruel Existe ha recordado que su formación fue la única que se opuso a la demolición de la central térmica, abogando desde el principio por un enfoque en el que "se tenía que haber creado la alternativa antes de eliminar lo que se eliminaba".

Ha reclamado "una actuación urgente en el tejido industrial local y la puesta en marcha inmediata de infraestructuras críticas vitales, incluyendo la finalización de la autovía A-68, la ejecución de la elevación de aguas de Andorra, y el desarrollo del ferrocarril prometido que utilice la vía minera para comunicar con el puerto de Tarragona".

"TOMARSE LAS COSAS EN SERIO"

Además, ha pedido un compromiso riguroso para "tomarse las cosas en serio, para sacar a Andorra adelante, con dignidad, con el orgullo de ser de aquí" y poner fin a un ciclo de "promesas incumplidas que se arrastran durante años y legislaturas".

Guitarte ha subrayado el derecho de Andorra y toda la comarca a una reindustrialización con la misma "intensidad, firmeza y compromiso" que se ha aplicado en otros territorios.

"Nosotros siempre lo hemos reclamado allí donde hemos estado, y seguiremos haciéndolo, llevaremos la voz a las Cortes de Aragón, llevaremos la voz a Madrid, donde haga falta para que de verdad se entienda que es una cuestión de justicia y de eficacia" porque "no podemos admitir que una zona industrial potente que tenía la provincia de Teruel se esté dejando caer por proceso de reconversión mal llevado a cabo", ha apostillado.

Durante la jornada, la delegación de Teruel Existe se ha reunido en Alcorisa y Andorra con empresarios y representantes del sector empresarial como la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, que les han transmitido las preocupaciones del sector empresarial y comercial en estas dos comarcas, y que han ratificado que "de todas aquellas promesas vinculadas a la transición justa, no ha llegado ninguna", ha dicho el candidato.

Tras estos encuentros, el candidato de Teruel Existe ha insistido en la reivindicación de "una reindustrialización real", tras los "incumplimientos constantes, tanto del Gobierno del Partido Popular como del Gobierno Socialista" y ha pedido "trabajar para que lleguen nuevos proyectos y para apoyar, sobre todo, a los proyectos que ya están en marcha, las empresas que ya están en marcha, el relevo generacional y la actividad económica existente y los autónomos existentes en estos sectores económicos que hay en la comarca".

