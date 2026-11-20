Pilar Buj, Enrique Marín, Tomás Guitarte y Bea Redón. - TERUEL EXISTE

TERUEL 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe vuelve a priorizar la construcción de la autovía A-40 entre Cuenca y Teruel como una de las exigencias ineludibles para el próximo Gobierno que se forme tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El candidato al Congreso, Tomás Guiterte, junto la también candidata a Beatriz Redón, han exigido que se desbloquee este proyecto, que, con una fórmula u otra, se inició hace ya 33 años, puesto qye apareció por primera vez en la planificación estatal en el PDI 1993-2007.

"No entendemos cómo no les da vergüenza ya a PP y PSOE volver a venir a Teruel a prometer una autovía como ésta, que prometen en cada proceso electoral, y así llevamos tres décadas. Es una tomadura de pelo. Sus partidos han demostrado que no quieren hacerla, que sus delegaciones territoriales no tienen peso para exigirla a sus dirigentes, y que solo con la exigencia de Teruel Existe en Madrid es posible dar los pasos necesarios para que avance", ha señalado Guitarte.

El cabeza de lista ha continuado diciendo lo siguiente: "Hemos querido venir aquí, precisamente donde se inicia la conexión de la ciudad de Teruel con la carretera que lleva hacia Cuenca, precisamente para resaltar y reafirmar nuestro compromiso con una vía que llevamos desde 2001 insistiendo y persiguiendo la aprobación de este estudio informativo para una conexión mediante autovía'.

Guitarte se ha comprometido a exigirla en Madrid cada semana, "porque lo que es evidente es que los partidos mayoritarios, ni PSOE ni PP, tienen la más mínima voluntad de hacerla y han ido dejándola perder cada vez que han tenido posibilidades de gobierno".

Se incluyó en el acuerdo de investidura del Gobierno con Teruel Existe, se retomaron los trabajos de redacción de lo que era un estudio informativo que se había iniciado en 2009 tras la anterior declaración negativa que se produjo en noviembre de 2008. Nuevo estudio informativo que, posteriormente, fue reconducido a un anteproyecto de trazado entre Cuenca y Teruel, que es lo que ahora se está tramitando, que analiza la posibilidad de autovía, pero también analiza la posibilidad de conversión o de modificación de la carretera convencional en un 2 más 1 o en una simple mejora de la carretera convencional, ha explicado.

"A ese estudio nosotros alegamos, exigiendo el cumplimiento del compromiso de la ejecución de una autovía en toda su extensión tipológica, es decir, con doble carril en cada sentido, velocidad de diseño 120 kilómetros por hora y sin más demoras".

El "anteproyecto" para la autovía A-40 se expuso al público en mayo del 2023. Después se remitió para el informe del MITECO, donde permaneció parado un año, entre mayo de 2023 y abril de 2024, esperando que se le diese entrada. Finalmente, tiene fecha de entrada de 26 de abril de 2024 y han pasado 2 años y medio sin avances.

Teruel Existe ha defendido también que el tramo Cuenca-Teruel debe continuar de Teruel a Alcañiz, y desde allí hacia Reus y Tarragona, siguiendo aproximadamente el corredor de la actual N-420. "Si continuase hasta las Cuencas Mineras y Alcañiz seria la vertebración real interna de la provincia, y si llegase hasta el Mediterráneo por Tarragona y hacia Lérida vertebraría España de Este a Oeste, mejorando las comunicaciones con la creación de un "corredor Mediterráneo interior" y un nuevo eje radial entre Madrid y el Mediterraneo cuya necesidad ya se evidenciaba en el PDI 1995".

Por ello, de manera paralela, han reclamado que se acondicione la N-330 como se está haciendo para tráfico local y de proximidad y la autovía A-140 para tráficos de largo recorrido. No son incompatibles, son necesarias las dos, pero lo que no admitiremos es que nos den una por otra, por ahí no vamos a pasar".