Teruel Existe participa en el 1 de Mayo y reclama "una transición justa real" para Andorra

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, y la diputada autonómica Pilar Buj, en el 1 de Mayo en Teruel. - TERUEL EXISTE.

TERUEL 1 May. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe ha participado este jueves en las concentraciones y lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de los Trabajadores que se han llevado a cabo en la plaza de la Catedral de Teruel, a las puertas del edificio de sindicatos, y en Andorra, exigiendo "una transición justa real" para el municipio minero.

Desde la formación política y el Movimiento ciudadano han puesto el foco en la transición justa en Andorra y la falta de mano de obra en el medio rural.

Durante el acto celebrado en la capital turolense, el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha advertido de que la situación de Andorra evidencia "el aparente fracaso de la transición justa" y confirma las denuncias que la formación lleva años realizando sobre la falta de planificación y de cumplimiento de compromisos tras el cierre de la central térmica.

"Se está poniendo en evidencia que no se ha hecho una transición como debería ser, previendo primero la llegada de nuevo empleo antes de eliminar el que existía", ha señalado Guitarte, quien ha reclamado al Gobierno de Aragón, al Gobierno de España y a Endesa que cumplan los compromisos adquiridos con la comarca.

El portavoz de Teruel Existe ha insistido en la necesidad de convertir Andorra y su entorno en "un territorio competitivo" que permita el asentamiento de actividad industrial estable y no quede reducido a una mera explotación energética sin retorno económico ni social para el territorio.

TRABAJADORES EN EL MEDIO RURAL

Además, Guitarte ha querido aprovechar la jornada reivindicativa del 1 de Mayo para destacar "una realidad diferenciada" que vive la provincia de Teruel y gran parte del medio rural español como es la falta de trabajadores para cubrir empleos ya existentes.

"En nuestros pueblos sí hay trabajo, lo que faltan son trabajadores", ha subrayado, remarcando que esta situación demuestra que "la lucha contra la despoblación debe considerarse una prioridad nacional".

Desde Teruel Existe han defendido que la despoblación está generando graves dificultades para cubrir puestos en sectores esenciales como la agricultura, la construcción, los cuidados, la atención domiciliaria o los oficios tradicionales, comprometiendo el relevo generacional y la continuidad de la actividad económica en el territorio.

"Los mensajes que llegan desde las grandes ciudades no tienen nada que ver con la realidad laboral del mundo rural", ha señalado Guitarte, quien ha hecho un llamamiento a impulsar políticas eficaces que faciliten la llegada de trabajadores al medio rural y garanticen el relevo generacional en los pueblos.

Teruel Existe ha reiterado su compromiso con un modelo territorial equilibrado que garantice oportunidades laborales, servicios e inversión pública en el medio rural, como condición indispensable para combatir la despoblación y asegurar el futuro de la provincia.