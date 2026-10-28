Teruel Existe presenta una candidatura "diversa y reivindicativa" para volver a Madrid

TERUEL 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe ha presentado este martes a sus candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Teruel para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La presentación de esta candidatura "diversa y reivindicativa" se ha celebrado a las puertas de la estación de tren de Teruel "como símbolo evidente de los incumplimientos y la falta de compromiso de los sucesivos gobiernos con las infraestructuras y las necesidades de la provincia".

La candidatura al Congreso está integrada por Tomás Guitarte, Beatriz Redón y Joaquín Moreno, mientras que Raúl Blasco, Beatriz Martín y Daniel Sancho concurren al Senado.

Se trata de un equipo diverso, con representación de diferentes ámbitos y realidades del territorio turolense, que recoge el espíritu reivindicativo del movimiento ciudadano y su compromiso con la defensa de los derechos y las oportunidades de todos los habitantes de la provincia.

El objetivo es regresar a las Cortes Generales para recuperar una voz propia que sitúe las necesidades de Teruel en el centro de las decisiones políticas, exigir el cumplimiento de los compromisos pendientes y retomar las reivindicaciones que quedaron relegadas tras la salida de Teruel Existe del Congreso y el Senado en 2023.

El candidato al Congreso, Tomás Guitarte, ha defendido que la experiencia de la legislatura en la que Teruel Existe tuvo representación parlamentaria, entre 2019 y 2023, evidencia la importancia de contar con representantes comprometidos directamente con la provincia.

"Creemos que es absolutamente imprescindible para Teruel tener una voz propia que defienda sus intereses, más allá de los partidos tradicionales y de las obediencias a las cúpulas de Madrid", ha señalado.

Guitarte ha destacado la ilusión con la que Teruel Existe afronta esta nueva convocatoria electoral y ha subrayado que la provincia necesita transformar su escaso peso parlamentario en una representación capaz de influir realmente en las decisiones del Estado.

"Tenemos mucha ilusión por volver a estar allí. Sabemos que el único camino que le queda a la provincia es tener presencia política y representación propia", ha afirmado. En este sentido, ha reivindicado la necesidad de recuperar los compromisos adquiridos con Teruel y exigir que se materialicen las inversiones y medidas pendientes.

"Efectivamente, queremos volver, en parte, a saldar las cuentas con un Gobierno que no ha cumplido sus compromisos y con un Estado en general que ignora a territorios como Teruel", ha manifestado, en referencia a las necesidades que continúan sin respuesta.

REIVINDICACIONES PENDIENTES

El candidato ha recordado que muchas de las reivindicaciones que hoy siguen sobre la mesa fueron recuperadas durante la etapa en la que Teruel Existe estuvo en las Cortes Generales.

Entre ellas, el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo o las ayudas al funcionamiento para las empresas, además de la necesidad de mejorar las infraestructuras viarias y las telecomunicaciones.

"Vamos a exigir que se ejecute de verdad la A-68, la A-40 y la A-25", ha avanzado Guitarte, que también ha situado entre las prioridades la defensa a ultranza, como ha hecho siempre, de unos servicios públicos de calidad, los únicos que están en todo el territorio, especialmente en sanidad, educación y atención a la dependencia, así como la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda en los pueblos, la movilidad, la extensión de la banda ancha y la cobertura de telecomunicaciones en todo el medio rural.

RECUPERAR LA ILUSIÓN

La candidatura de Teruel Existe también pretende recuperar la ilusión que llevó al movimiento ciudadano a convertirse en la fuerza más votada de la provincia en las elecciones generales de noviembre de 2019 y a conseguir una representación decisiva para visibilizar en el Congreso y en el Senado, y ante el conjunto del país, las necesidades de Teruel.

Teruel Existe ha considerado que "esa experiencia demostró que una voz independiente, comprometida con el territorio y sin obediencia a las cúpulas de los grandes partidos, puede llevar las reivindicaciones provinciales a los espacios donde se toman las decisiones".

Por su parte, el candidato al Senado, Raúl Blasco, ha destacado que Teruel Existe es la candidatura que ofrece a los ciudadanos una alternativa "que represente de verdad la voz de los turolenses, que represente a todo el territorio de nuestra provincia, a todos los sectores, y que defienda, sin mirar a Madrid, los intereses de quienes vivimos aquí y queremos seguir viviendo aquí", ha explicado.

Blasco ha puesto el foco en la necesidad de generar oportunidades para quienes quieren desarrollar su proyecto de vida en el medio rural y para las familias que han visto marcharse a sus hijos por la falta de alternativas.

"Un proyecto que defienda a los jóvenes que hemos decidido quedarnos en nuestros pueblos y emprender nuestros proyectos de vida. Que defienda a esas madres y a esos padres que han visto cómo sus hijos han tenido que emigrar, que se han visto obligados a marcharse sin oportunidades de regresar", ha indicado.

El candidato al Senado ha incidido en que el compromiso con Teruel debe traducirse en una defensa efectiva de los servicios públicos y los derechos de la ciudadanía, desde el conocimiento directo de la realidad de los pueblos.

"Lo que queremos es dar oportunidades a toda esta magnífica tierra, porque nosotros somos los primeros que creemos en Teruel, apostando por este proyecto político y por quedarnos a vivir en nuestros pueblos", ha apuntado.

Por este motivo, Blasco ha defendido que la representación institucional es imprescindible para garantizar que las demandas de la provincia sean escuchadas y atendidas.

Con esta candidatura, Teruel Existe vuelve a reivindicar el sentido original de su proyecto para que la provincia cuente con representantes que respondan ante sus ciudadanos, defiendan sus necesidades y trabajen para que los compromisos adquiridos se conviertan en realidades.

Así, Teruel Existe afronta las elecciones del 29 de noviembre con la voluntad de recuperar su presencia en las Cortes Generales y devolver las reivindicaciones de Teruel al centro de la agenda política nacional.