Teruel Existe reclama la dimisión del secretario de Estado de Medio Ambiente por el caso Forestalia

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, en la sala de prensa de las Cortes. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha exigido la dimisión o el cese del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán como responsable de haber mantenido en su puesto al exsubdirector de Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, investigado en la presunta trama de corrupción que salpica a Forestalia por haber favorecido la tramitación de proyectos eólicos y solares en la provincia de Teruel.

Durante la comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la reunión con la presidenta de las Cortes, Guitarte ha pedido que se asuman responsabilidades políticas ante la investigación abierta por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente --UCOMA-- de la Guardia Civil: "Sólo es la punta del iceberg y va a ir subiendo hacia arriba y bajando hacia abajo", ha advertido antes de lamentar que un caso de este calado "habría supuesto la dimisión ya de determinados responsables políticos en cualquier otro país europeo".

La investigación del Instituto armado, ha recordado, parte de una denuncia por delito ambiental presentada en enero de 2023 por Teruel Existe que acaba en un procedimiento penal. "Teníamos claro, hablando del Clúster del Maestrazgo, que nadie en su sano juicio se habría atrevido a plantear un proyecto de este tipo que destruye uno de los principales patrimonios naturales de Aragón, de España y de Europa, si no hubiese tenido la garantía de un respaldo político", ha planteado.

Guitarte ha apuntado a "una clara connivencia" del promotor, en referencia a Forestalia, con el poder político, lo que "le garantizaba que esto saldría adelante fuese como fuese y cayese quien cayese". De hecho, ha apuntado, "se ha demostrado tan así ese respaldo político, que al final ha tenido que autorizar el Clúster del Maestrazgo el propio Consejo de Ministros", venciendo las "discrepancias" entre administraciones, el Ministerio, la Generalitat Valenciana y determinados ayuntamientos del área.

Por ello, ha considerado que si finalmente se determina que las declaraciones de impacto ambiental son fraudulentas, la autorización del Consejo de Ministros al Clúster del Maestrazgo "sería nula de pleno derecho" por lo que, en la línea de lo manifestado por la UCOMA y los solicitado por Teruel Existe, habría que paralizar la ejecución del proyecto hasta que se resuelva el procedimiento y "poner en duda todas las autorizaciones que consiguió Forestalia por el mismo procedimiento", ha añadido.

Una sombra de sospecha que ha extendido a todas las autorizaciones y todos los informes positivos que consiguió Forestalia en el INAGA durante las dos legislaturas en las que Javier Lambán gobernó con el apoyo de Podemos y CHA y luego con el cuatripartito --CHA, Podemos y PAR--.

"Está todo en duda porque es evidente también, y se va a ir demostrando, que presuntamente había ese condicionamiento político, ese apoyo político para que saliesen las cosas fuese como fuese", ha criticado. Para ello ha aludido a unas declaraciones del exconsejero Olona en las que se limitó a asegurar con rotundidad la evaluación positiva del Clúster del Maestrazgo antes de que se conociera.

Ese respaldo político suplió a juicio de Guitarte la falta de solidez de las declaraciones presentadas: "Entendíamos que en la vía contencioso administrativa también serían declaradas nulas porque las hemos estudiado a fondo y técnicamente no se sostienen. Están elaboradas con la creencia de aquél que sabe que se lo van a aprobar todo lo presente como lo presente".

Guitarte ha elevado las responsabilidades políticas a la por entonces ministra Teresa Ribera y el Consejo de Gobierno, en el que ha recordado que también estaba Pilar Alegría, "y votó a favor del Clúster del Maestrazgo y probablemente no era consciente ni de lo que estaba haciendo ni conozca lo que es el Maestrazgo", le ha reprochado a la líder de los socialistas aragoneses.

"No nos podemos engañar, era vox pópuli que muchos dirigentes del PSOE se dedicaban a hacer casi de comerciales de la empresa, yendo ayuntamiento por ayuntamiento para convencer a sus alcaldes y a sus concejales de las bondades de los proyectos que traía Forestaria", ha recordado.

En cuanto a las responsabilidades políticas que puedan sustanciarse en Aragón, el portavoz de Aragón-Teruel Existe ha reconocido que las elecciones han hecho parte del trabajo, pero ha asegurado que su grupo pedirá la repetición de la comisión de investigación, que a su juicio fue "un paripé pactado entre el PP y el PAR para pasar por encima sin meter ruido y sin profundizar en ninguno de los temas que realmente sabían que había que escudriñar"

Y ha reclamado "aprender de este procedimiento" porque Forestalia, "acusada ahora de prácticas absolutamente fraudulentas, sigue teniendo el beneplácito del Gobierno de Aragón actual". Por ello ha insistido en exigir la "reevaluación" de todos los proyectos de Forestaria: "Que se estudien, que no se caiga en la continua alfombra roja ante alguien que estamos sabiendo que su forma de proceder no es la correcta presuntamente", ha planeado.

·En ese sentido, ha advertido de que actualmente el INAGA sigue aprobando la mayor parte de lo que se le presenta. "Qué curioso, tan bien lo hacen", ha deslizado.

"Nosotros creemos que la Administración tiene una labor de custodia y de tutela de aquello que se tiene que hacer en el territorio, que tiene que obedecer a otras políticas, no simplemente al dejar hacer al beneficio empresarial, a la codicia que muchas veces ha guiado este proceso de implantación de las renovables, debería haberse hecho una ordenación del territorio". Y ahí ha reprochado a CHA que tuviese durante ocho años la responsabilidad de la ordenación del territorio "y no ordenó nada, absolutamente nada, ni hizo el esfuerzo por ordenarla. Asumió acríticamente y con servilismo las políticas que le trasladaba el PSOE del señor Lambán".

Y por ello ha reclamado al PP que haga "lo que se comprometió a hacer", "una ordenación del territorio que diga dónde sí y dónde no se pueden implantar renovables y que proteja a nuestros principales paisajes y a nuestras principales sierras". Guitarte lo tiene claro, han de quedar fuera la Sierra de Albarracín, el Maestrazgo, el Matarraña, el Moncayo y el Pirineo.