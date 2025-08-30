Teruel Existe recoge apoyos en Vinaroz (Castellón) para reclamar laconstrucción de la A-68

Recogida de firmas que lleva a cabo el Movimiento Ciudadano Teruel Existe este sábado en Vinaroz para reclamar que se acaben las obras de la A-68 . - MOVIMIENTO CIUDADANO TERUEL EXISTE

TERUEL 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento ciudadano Teruel Existe y representantes del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe se han desplazado este sábado a la localidad castellonense de Vinaroz para llevar a cabo una jornada de recogida de firmas en apoyo a la construcción de la autovía A-68 en la provincia de Teruel.

La iniciativa, celebrada en la céntrica plaza San Agustín, ha contado con una notable participación de vecinos y vecinas que se han acercado a firmar y mostrar su respaldo a una infraestructura clave para la vertebración del territorio.

El diputado de Aragón-Teruel Existe Joaquín Moreno ha explicado que con esta acción han querido recabar apoyos y firmas "porque entendemos que esto es una autovía histórica que no se ha cumplido a lo largo de los tres gobiernos; desde Zapatero, pasando por el gobierno de Rajoy y terminando con el gobierno de Sánchez. Y porque significaría el desarrollo de las provincias de Castellón, de Teruel y de Zaragoza. Una infraestructura largamente esperada, con una incertidumbre alta y que puede significar el ser o no ser para todo el Bajo Aragón histórico".

Por su parte, el portavoz del Movimiento ciudadano en el Bajo Aragón, Diego Moreno, ha destacado el éxito de la jornada: "Hoy nos hemos desplazado hasta Vinaròs para buscar la colaboración de todos los ciudadanos, para recoger firmas y reivindicar una infraestructura tan necesaria para vertebrar el Bajo Aragón. Ha sido todo un éxito y lo está siendo. Queremos que se haga realidad la autovía A-68, para eso estamos aquí, y no vamos a parar hasta que la A-68 sea una realidad".

Con esta acción, Teruel Existe sigue avanzando en su campaña de movilización social para exigir al Gobierno central que cumpla con los compromisos adquiridos y acelere la ejecución de esta vía de comunicación que unirá el Mediterráneo con el interior peninsular, favoreciendo el desarrollo económico, la seguridad vial y la cohesión territorial.

MESES DE MOVILIZACIONES

En los últimos meses, Teruel Existe ha intensificado su campaña de movilización para reclamar la construcción inmediata de la A-68, impulsando diferentes acciones en el territorio, y han insistido en que seguirán insistiendo hasta que esta infraestructura sea una realidad.

En diciembre de 2024, más de 300 personas se concentraron en Alcañiz en un acto simbólico donde se escenificó la construcción del "primer metro" de la autovía, bajo el lema '¡Que no nos tomen por inocentes!', recordando que los proyectos de varios tramos ya están redactados pero siguen sin licitarse.

En marzo de 2025, el movimiento ciudadano se trasladó a La Puebla de Híjar, donde decenas de personas denunciaron con una protesta los reiterados incumplimientos de los diferentes gobiernos estatales, recordando que todos han prometido la A-68 y ninguno la ha ejecutado.

Y en mayo de 2025, se organizó una marcha reivindicativa en Pina de Ebro, con carácter festivo y participativo, que volvió a poner de manifiesto la urgencia de que la autovía se incluya de manera prioritaria en los Presupuestos Generales del Estado.