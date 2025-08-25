Teruel Existe recogerá firmas en Vinaroz (Castellón) el 30 de agosto en apoyo a la construcción de la A-68

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe quiere recoger el respaldo de la ciudadanía a la construcción de la autovía A-68 y para ello recogerá firmas en Vinaroz (Castellón) el 30 de agosto en apoyo a la construcción de los tramos pendientes de esa infraestructura viaria, según han anunciado este lunes en rueda de prensa el diputado de Aragón-Teruel Existe, Joaquín Moreno, y el concejal de Valjunquera y miembro del Movimiento ciudadano Teruel Existe, Ismael Brenchat .

"En esa ciudad comienza o finaliza el trazado de la autovía A-68 que debe conectar el valle del Ebro, el Bajo Aragón histórico y la costa mediterránea. Por eso planteamos esta recogida de firmas como una reivindicación histórica que los diferentes gobiernos tienen con el territorio de Aragón", ha explicado Joaquín Moreno.

El diputado ha repasado los debes de los diferentes gobiernos centrales en las últimas dos décadas con la provincia turolense: "En Teruel, en concreto, conocemos perfectamente la política practicada en estos últimos 20 años por parte del Gobierno de España que ha sido la de comprometerse, de planificar las obras, incluso iniciar tramitaciones administrativas para luego no ejecutarlas", ha reprochado.

En este caso, ha valorado la A-68 como "un eje de comunicación vital que vertebra gran parte de nuestro territorio. La actual N-232 es la vía de desarrollo más importante para todo el Bajo Aragón, y la A-68 significa el ser o no ser en el desarrollo industrial de parte de la provincia de Teruel y Zaragoza".

Una reforma que ha juzgado "tan necesaria y que habría solucionado el grave problema que tenemos por el deterioro y la afección del puente de Azaila, una infraestructura que sufrió daños por las lluvias del 13 de junio en el río Aguasvivas y que dos meses y medio después seguimos sin conocer el inicio de las obras y mucho menos el final. De momento la única actuación es la colocación de un semáforo, anulando un carril y generando atascos de más de media hora para todos los usuarios de esta vía de comunicación fundamental", ha recordado.

UNA FORMA DE VISIBILIZAR LA NECESIDAD DE LA VÍA

"Estamos hablando de la carretera N-232, utilizada por numerosos vehículos que discurren desde el norte de España hasta la costa, una autovía anunciada por el presidente Zapatero, prometida por Rajoy y comprometida por Sanchez. Como dato, este puente de agosto 25.000 vehículos han utilizado esta vía durante cuatro días. Desde Aragon Teruel Existe vamos a seguir reivindicando esta deuda en comunicaciones con el territorio, y exigimos al ministro de Transportes un cambio de actitud en las obras pendientes en Aragón, con la celeridad para reparar este puente de Azaila, tramitado por urgencia o emergencia que se aceleren todos los plazos y se informe convenientemente a los usuarios y afectados diariamente", ha concluido Moreno.

Por su parte, el concejal de Teruel Existe en Valjunquera, Ismael Blanchard, ha criticado la lentitud de las obras y que se concentran exclusivamente en la provincia de Zaragoza. "Sin embargo, en la provincia de Teruel contamos con dos proyectos redactados en los que ya podrían empezar las obras y no se ha empezado a construir ni un solo kilómetro", ha lamentado.

Por ello, ha recordado la iniciativa de recogida de firmas de junio en Motorland, en Alcañiz, "y que ahora va a saltar de comunidad autónoma y llega a Vinaroz para visibilizar el problema y refrendar el apoyo de la ciudadanía".

Una oprtunidad para explicar la importancia de esta autovía para las personas que visitan y veranean en Vinaroz y las costas de Castellón y Tarragona, "y estando allí, ha subrayado Brenchat, podremos visibilizar mejor la necesidad de construir esta autovía".