Teruel en las Nubes (TELN), el museo de arte contemporáneo del IET, abre sus puertas virtuales

El objetivo de este museo es visibilizar el talento y las creaciones de los artistas turolenses contemporáneos de cualquier disciplina. - DIPUTACIÓN DE TERUEL

TERUEL 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las puertas virtuales del proyecto Teruel en las Nubes (TELN), el museo de arte contemporáneo del Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel, se abren oficialmente este miércoles 28 de octubre en un acto en el que se darán a conocer los 63 creadores y colectivos que forman parte de la primera colección del museo en línea.

Dos de ellos son Álex Mirasol y Andrea Tolosa-Cotoré, que participarán tras el acto en la segunda mesa redonda del Ciclo de Artistas en las Nubes.

El acto inaugural tendrá lugar a las 19.00 horas en el Edificio de Bellas Artes del Campus de Teruel, de la mano de los impulsores del proyecto, los jóvenes consejeros científicos del IET Minerva Rodríguez y Alejandro Ríos. Estarán acompañados por la vicepresidenta y diputada delegada del IET Beatriz Martín y la directora del IET Inmaculada Plaza.

El objetivo de este museo es visibilizar el talento y las creaciones de los artistas turolenses contemporáneos de cualquier disciplina: visual, escénica, musical o literaria y con esta filosofía fue presentado el pasado mes de julio para que los creadores presentaran sus propuestas; 78 en total de las que se han seleccionado 63.

Las obras de esta primera colección virtual podrán verse en el Pabellón 1 a partir del próximo miércoles por la tarde, desde el ordenador, tableta o móvil, sea cual sea el navegador. Será posible acceder a través de un enlace directo en la web del Instituto de Estudios Turolenses, www.ieturolenses.org, y directamente a través de la página de la plataforma Metasteps, la plataforma en línea en la que está alojado el museo: https://metasteps.com/viewer/f9edf50f-5b51- 4933-9595-04bbdf55296d.

Además, también desde la app oficial de Mestasteps, buscando TELN, que permite explorarlo de forma inmersiva mediante gafas de realidad virtual (VR).

Si algún visitante está interesado en alguno de los creadores o en alguna de las creaciones podrá ponerse en contacto con los autores a través de su sitio web o de sus redes sociales, puesto que las direcciones y los perfiles estarán disponibles en el panel denominado 'Artistas en la tierra', en el que, también, aparecerá su geolocalización.

Junto con este primer espacio expositivo, hay tres más: el Pabellón 2 que acoge creaciones relacionadas con la escultura, la instalación y el volumen tridimensional, el Pabellón 3 que muestra trabajos que tienen que ver con lo audiovisual, el videoarte y los nuevos medios digitales y el Pabellón 4 que contiene piezas literarias y poéticas, así como otras artes relacionadas con el libro. Entre unos y otros suman 126 obras.

Tras el acto de apertura tendrá lugar la segunda mesa redonda del Ciclo Artistas en las Nubes en el que participarán Álex Mirasol y Andrea Tolosa, dos artistas consagrados y que forman parte de los 63 creadores que forman parte de esta primera colección del museo, tras desestimarse 15 solicitudes. La sesión podrá seguirse en directo a través del canal del museo: https://www.youtube.com/@TeruelEnLasNubes

Después del encuentro con los artistas emergentes Luis Arturo Giménez y Helena Navarro, el pasado 30 de septiembre, en esta sesión los artistas hablarán sobre una serie de piezas artísticas que han seleccionado para la ocasión y qué representan dentro de su carrera profesional, sobre la evolución de su metodología de trabajo y sobre la elección de un material u otro en función de cada proyecto.

A continuación, Minerva Rodríguez moderará un debate donde se abordarán cuestiones como qué implica ser un artista con una trayectoria consolidada, qué influencia tiene el paisaje rural de Teruel, del Bajo Martín y del Maestrazgo en sus obras, qué responsabilidad asumen con su comunidad o cómo vivir del arte en Teruel.

Todavía faltará la tercera y última cita del ciclo, que será el viernes 4 de diciembre, a las 19.00 horas, en el salón de actos del Vicerrectorado del Campus de Teruel, y pondrá el foco en el arte mudéjar, ya que en 2026 se conmemora el cuarenta aniversario de la declaración del mudéjar turolense como Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO.

ÁLEX MIRASOL Y ANDREA TOLOSA-COTORÉ

Álex Mirasol es un artista multidisciplinar, afincado en Teruel desde 2012 y con unos fortísimos lazos con Híjar. Es ampliamente reconocido por dos vertientes: su dominio del retrato hiperrealista utilizando un bolígrafo Bic y su faceta como muralista de gran formato. Ha dejado su huella en el territorio a través de diseños como los nueve murales grandes de la Comarca del Bajo Martín, que reflejan la identidad y el patrimonio turolense.

Andrea Tolosa-Cotore es otra artista multidisciplinar, además de investigadora y docente. Su práctica transita entre la videoinstalación, la performance, la escultura, la investigación y la mediación cultural, explorando las relaciones entre experiencia, materialidad, territorio y comunidad. Ha trabajado en distintas localidades de Teruel, entre ellas Pancrudo, Galve o Cantavieja, donde el entorno se convierte en un espacio de encuentro, experimentación y producción de conocimiento.