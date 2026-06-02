Teruel pone en marcha el ascensor del Carmen, una infraestructura histórica que transformará la movilidad urbana

TERUEL 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Teruel ha dado este martes un paso decisivo en la mejora de su movilidad urbana con la puesta en funcionamiento del nuevo ascensor que conecta el barrio del Carmen con el centro histórico.

La infraestructura, considerada una de las actuaciones más complejas ejecutadas en la ciudad por sus características técnicas y ubicación en una ladera, ha supuesto una inversión total de 3.332.380,94 euros y permitirá salvar en apenas unos segundos un desnivel de 31 metros.

La alcaldesa, Emma Buj, y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, han puesto en marcha este miércoles la nueva instalación, acompañadas por el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, la delegada del Gobierno de Aragón, Rosa Sánchez y numerosos vecinos del barrio entre los que se encontraba la presidenta de la asociación, Lucía Caballero que han celebrado la entrada en servicio de una infraestructura largamente demandada.

Durante el acto, la alcaldesa ha destacado que se trata de una obra que "cambia la ciudad de Teruel" al mejorar sustancialmente la conexión entre barrios y facilitar los desplazamientos cotidianos.

"Los vecinos del barrio del Carmen podrán acceder al centro histórico en cuestión de segundos y, al mismo tiempo, los residentes del casco antiguo tendrán una conexión mucho más directa con las riberas del Turia y toda la zona de la avenida Zaragoza", ha señalado Buj, quien ha recordado que este ascensor ya figuraba en el Plan General de Ordenación Urbana de 1985.

La alcaldesa ha subrayado, además, el carácter estratégico de la actuación para una ciudad marcada por una compleja orografía y grandes desniveles entre barrios. "Es una de esas obras que transforman la movilidad y mejoran la calidad de vida de los turolenses", ha afirmado.

La financiación de la infraestructura ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón. Del importe total de la actuación, el consistorio ha aportado directamente 546.000 euros, mientras que el resto procede de financiación europea, a través de fondos EDUSI y de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia gestionados mediante un convenio entre ambas administraciones.

Emma Buj ha agradecido el trabajo realizado por la Concejalía de Infraestructuras y la Sociedad Municipal Urban, responsables de la ejecución técnica de una actuación que ha calificado como "la obra más compleja realizada en la ciudad de Teruel por sus características constructivas".

POLÍTICA ÚTIL

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha destacado que esta actuación es un ejemplo de "política útil" y de colaboración institucional orientada a resolver problemas reales de los ciudadanos. "Estamos ante una infraestructura que elimina barreras, mejora la accesibilidad y facilita la vida cotidiana de miles de personas. Cada dificultad que desaparece supone una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos", ha manifestado Vaquero.

La nueva infraestructura beneficiará especialmente a personas mayores, familias con niños y ciudadanos con movilidad reducida, aunque su impacto se extenderá al conjunto de la ciudad.

Según ha explicado la vicepresidenta, el ascensor contribuirá también a fomentar una movilidad más sostenible al favorecer los desplazamientos a pie y reducir la necesidad de utilizar el vehículo privado.

Además, tanto la alcaldesa como la vicepresidenta han incidido en el potencial turístico de la actuación. La nueva conexión facilitará el acceso a espacios de gran valor patrimonial y paisajístico como las riberas del río Turia o la iglesia de los Franciscanos, reforzando el atractivo de la ciudad para visitantes y turistas. "Cuando mejoramos la accesibilidad, mejoramos también la experiencia de quienes nos visitan y reforzamos el atractivo turístico de Teruel", ha realzado Vaquero.

Un nuevo hito en la transformación de Teruel Con este nuevo ascensor, Teruel suma ya tres grandes infraestructuras verticales de movilidad urbana, tras las instaladas en el Óvalo y en el barrio de San Julián.

Mar Vaquero ha enmarcado esta actuación dentro del proceso de crecimiento y transformación que vive actualmente la capital turolense, y ha subrayado que el desarrollo de nuevas infraestructuras debe ir acompañado de servicios públicos capaces de responder a las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía.

"La responsabilidad de las administraciones es ofrecer soluciones concretas, visibles y útiles para mejorar la vida de las personas. Este ascensor es un claro ejemplo de ello", ha concluido.

El nuevo ascensor permanecerá operativo todos los días entre las 6.00 y las 23.00 horas y cuenta además con un mirador panorámico que permitirá disfrutar de nuevas perspectivas de la ciudad y de su entorno urbano.