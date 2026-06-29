Teruel refuerza el dispositivo de seguridad para la Vaquilla del Ángel ante la llegada de miles de visitantes

Teruel refuerza el dispositivo de seguridad para garantizar una Vaquilla del Ángel "segura". - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, han copresidido este lunes la Junta Local de Seguridad de La Vaquilla del Ángel 2026, en la que se han ultimado los detalles del dispositivo especial que velará por la seguridad de las fiestas, que se celebrarán del 3 al 13 de julio, y reunirán a miles de turolenses y visitantes en las calles de la capital.

También ha participado el secretario territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Luis López Belenguer, junto a los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los distintos servicios de emergencias.

Emma Buj ha destacado que La Vaquilla del Ángel constituye "una fiesta especial y extraordinaria", reconocida como una de las más seguras de España pese a la gran afluencia de público.

En este punto, la regidora ha recordado que el riesgo cero no existe, pero ha atribuido el elevado nivel de seguridad a la coordinación entre las tres administraciones, la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Unidad Adscrita del Gobierno de Aragón, los Bomberos, Protección Civil y el resto de entidades que participan en el operativo.

"El dispositivo es muy similar al de todos los años porque funciona bien, aunque incorpora algunas novedades para adaptarse a la evolución de la fiesta", ha señalado la alcaldesa. Entre esas novedades figura la incorporación de una nueva peña y el traslado al interior del Palacio de Exposiciones de tres de los conciertos programados, una medida que permitirá mejorar la organización.

ZONA DE ACAMPADA Y ESPECTÁCULOS

Además, la zona de acampada ampliará su horario y abrirá desde las 12.00 horas del viernes 10 de julio hasta las 13.00 horas del lunes 13. El recinto de acampada dispone de 633 parcelas, con capacidad para 2.532 personas, contará con vigilancia pública y privada, acceso a las duchas del pabellón de Las Viñas y un Punto Violeta para prevenir agresiones sexistas.

Respecto a los espectáculos pirotécnicos, Buj ha explicado que la celebración de los fuegos artificiales dependerá de la situación meteorológica y del nivel de riesgo por altas temperaturas.

Si se declarara una alerta roja plus, el espectáculo no podría celebrarse, mientras que una alerta roja obligaría a valorar la situación antes de tomar una decisión.

Por otro lado, Buj ha indicado que todos los conciertos, los festejos taurinos y el recorrido del toro ensogado disponen de planes específicos de seguridad. Asimismo, ha subrayado el buen funcionamiento del control de acceso al recorrido del toro ensogado, que impide la entrada a menores o a personas que no se encuentran en condiciones de participar.

El dispositivo incluirá igualmente los aparcamientos disuasorios habituales, cortes de tráfico, el refuerzo del servicio de ambulancias, los Puntos Violeta y Arcoíris.

Emma Buj ha precisado que este año habrá 86 puestos feriales y 18 barras de bar distribuidas por los distintos espacios festivos. Además, el servicio de autobús urbano quedará suspendido desde las 20.00 horas del viernes 10 de julio hasta las 16.00 horas del martes día 14.

REFUERZO POLICIAL Y NUEVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS

El subdelegado del Gobierno ha subrayado que uno de los principales valores de La Vaquilla reside en la combinación entre ocio y seguridad. Ha asegurado que Teruel dispone de uno de los dispositivos mejor dimensionados del país tanto por su capacidad preventiva como por su rapidez de respuesta.

Como ejemplo, ha apuntado que durante la edición de 2025 los presuntos autores de dos agresiones sexuales por tocamientos fueron detenidos en cuestión de minutos y que la actuación policial también permitió resolver con rapidez el incidente registrado en un control de la Guardia Civil en el que resultaron heridos tres agentes.

El operativo contará con unidades de prevención y reacción de la Policía Nacional desplazadas desde Zaragoza, equipos especializados en delitos patrimoniales procedentes de Zaragoza y Barcelona, guías caninos, helicóptero, drones y controles específicos en estaciones y accesos a la ciudad.

Por parte de la Guardia Civil se reforzarán los controles de acceso, la vigilancia sobre la venta ilegal de alcohol, tabaco y explosivos, así como los controles de alcoholemia, drogas y velocidad en los accesos a Teruel durante los días centrales de la fiesta, con apoyo de la unidad Pegasus de la Dirección General de Tráfico.

Gómez Moreno ha explicado que este año se incrementa la presencia de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional. No obstante, ha precisado que este refuerzo no responde a ningún aumento de la amenaza ni de la conflictividad, sino a la necesidad de adaptar el dispositivo al crecimiento y evolución de la fiesta y mejorar la capacidad operativa y la rotación de efectivos.

"Lo importante no es evitar cualquier incidente, porque eso resulta imposible en un evento de estas dimensiones, sino garantizar que cualquier incidencia se resuelva con rapidez, eficacia y coordinación", ha observado.

INSPECCIÓN SANITARIA Y LA ASISTENCIA

Por su parte, Luis López Belenguer ha recalcado la colaboración entre administraciones y ha explicado que el Gobierno de Aragón participa en el dispositivo desde tres ámbitos: interior, sanidad y salud pública.

En materia de interior, la Administración autonómica tramita las autorizaciones de espectáculos taurinos y pirotécnicos, además de supervisar conciertos y festejos populares a través de la Unidad Adscrita.

En el ámbito sanitario, el Ejecutivo autonómico realizará inspecciones en los 86 puestos de venta alimentaria instalados durante las fiestas y supervisará las condiciones higiénico-sanitarias de la zona de acampada, con especial atención al abastecimiento de agua, las duchas, los aseos y la gestión de residuos.

Además, el Centro de Salud del Ensanche reforzará el servicio de urgencias con un facultativo adicional y mantendrá atención ininterrumpida durante los días 11, 12 y 13 de julio, mientras que el Hospital Obispo Polanco conservará operativo su servicio de urgencias durante toda la celebración.

Durante su intervención, Emma Buj también ha señalado que el Ayuntamiento continúa impulsando la declaración de La Vaquilla del Ángel como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La alcaldesa ha detallado que el estudio de impacto económico elaborado recientemente constituye una pieza clave para respaldar esa candidatura y ha destacado la importancia económica que las fiestas tienen para toda la ciudad.

"Aquí cabe todo el que entra", ha concluido, antes de invitar a visitantes y turistas a disfrutar de una celebración abierta, acogedora y preparada para ofrecer, un año más, unas fiestas seguras.