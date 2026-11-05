Tesier (CEOE Aragón) pide "responsabilidad" en la subida del SMI: "A las micropymes es a las que hacen más daño"

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha reclamado "responsabilidad" a la hora de realizar los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), puesto que este tipo de subidas, "sin estudiarlas adecuadamente, impactan directamente en las micropymes, que son a las que les hacen más daño y en las que ponen en duda su propia sostenibilidad y viabilidad".

Así lo ha expresado Tesier este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la presentación del programa Escala Aragón, tras conocerse que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha elaborado un borrador de real decreto en el que fija una subida del SMI para 2027 del 5,3%, hasta los 1.286 euros al mes en 14 pagas (42,87 euros al día) o un total de 18.004 euros anuales.

Desde CEOE, ha manifestado Tesier, "entendemos que si hay incrementos de carestía de vida, eso se tiene que actualizar en los salarios", de hecho, "somos los primeros que lo hacemos desde nuestras organizaciones empresariales a través de los acuerdos sectoriales en los convenios".

Sin embargo, a su juicio, esta medida "debería esperar a que termine el día 29", cuando se celebrarán las elecciones generales y "hablará la democracia española". De modo que habría de decidir el próximo Gobierno de España.

Por otro lado, Tesier ha comentado que la subida del SMI no afecta en la mayoría de las empresas, porque ya se está retribuyendo por encima del mismo. Es por eso que desde CEOE, ha recalcado, "siempre estamos pidiendo y solicitando que en cada subida se estudien cuáles son las consecuencias que pueden derivar" de este incremento.

En este sentido, ha alertado de que las principales perjudicadas son las pequeñas y medianas empresas, que, "por dificultades", muchas veces se ajustan a ese salario mínimo. "Cuando hablamos de micropymes, por ejemplo, estamos hablando de la España vaciada, de pequeñas, pequeñísimas empresas, que a mí me gusta denominarlas héroes".

"Son las que se dedican a llevar alimentos frescos a los pueblos con pocos habitantes, a llevar el pan o los productos de primera necesidad y que muchas veces son el propietario y un empleado, el propietario y dos empleados, y ya están trabajando, por la burocracia que existe en España y por la presión fiscal, en una situación casi de empate técnico o en algunos casos de pequeñas pérdidas", ha lamentado el presidente de CEOE Aragón, para añadir que "es la propia vocación la que les hace continuar en el proyecto".

Por lo tanto, este tipo de subidas del SMI, "sin estudiarlas adecuadamente, impactan directamente en estas micropymes que son a las que les hacen más daño y en las que ponen en duda su propia sostenibilidad y viabilidad".

DIÁLOGO SOCIAL

"Sentido común, sensatez, responsabilidad y seguir dialogando en el ámbito del diálogo social", ha pedido Benito Tesier, para agregar que "desgraciadamente, en estos últimos años se ha roto" y se ha emplazado a recuperarlo "sí o sí" después de la cita electoral del 29 de noviembre.

Ha confiado en volver a "sentarnos en una senda de diálogo como se ha hecho históricamente en España, donde sindicatos, empresarios y Gobierno nos hemos entendido perfectamente y hemos construido juntos este gran país que es España y, sobre todo hay una parte que se ha visto afectada, que es la representatividad empresarial".