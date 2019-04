Tierga inaugura su albergue en su lucha para evitar "que el pueblo se quede desierto"

Publicado 16/04/2019 15:10:10 CET

TIERGA (ZARAGOZA), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Tierga inaugura este martes su albergue, un nuevo servicio que contribuirá a luchar contra la despoblación en este municipio de la Comarca del Aranda, una de las más afectadas por la pérdida de población y su envejecimiento. La responsable del albergue, Ana Camacho, ha subrayado que con este nuevo negocio desea contribuir "a que el pueblo no se quede desierto".

En declaraciones a Europa Press, Camacho ha señalado que el albergue "es muy importante para Tierga porque si hay actividades, pero no hay alojamiento, no tiene sentido y si hay alojamiento pero no actividades, tampoco".

Esta localidad, donde residen menos de un centenar de habitantes, celebra diversas actividades culturales durante todo el año gracias al impulso de sus vecinos y en el último año ha sumado a sus servicios una tienda y, ahora, el albergue, que abre sus puertas a las 18.00 horas con una merienda para todos los asistentes.

"Hace muchos años que estoy dando la murga en el Ayuntamiento con que había que hacer un albergue o un camping porque esta comarca o sobrevive con el turismo o se acabará", dado que el estado de las carreteras no propicia la actividad empresarial en la zona.

Ana Camacho ha emprendido y mantiene otros negocios en la zona, como las piscinas de Tierga, que gestiona durante el verano, o el albergue de Gotor, que se sitúa en el antiguo convento de los Dominicos. "Siempre que he podido he trabajado aquí en la zona, primero en los zapatos cuando había trabajo y, después, con bares, tiendas, he hecho de todo", ha comentado.

Desde hace un año se encarga del albergue de Gotor y "la experiencia ha sido muy buena". "Entré con mucho miedo, era un proyecto de gran envergadura, pero me convenció el alcalde de Gotor, me dijo que podía y llevo un año encantada. No se si gano dinero, pero he trabajado mucho", ha afirmado, destacando que hasta el antiguo convento se acercan muchos vecinos y turistas.

"Voy a mantener el albergue de Gotor porque me gusta mucho el pueblo, el convento, y animo a todo el mundo a venir a verlo en las visitas guiadas", ha recomendado. Además, ha advertido de que "el albergue de Tierga será muy difícil de defender, sobre todo nada más abrirlo, y hay que tener algún ingreso por algún sitio".

LOS MISMOS GASTOS

Estos municipios "son sitios despoblados, pero los gastos son los mismos que por donde pasa un millón de personas por su puerta", ha dicho tajante, para instar a los políticos e instituciones a que ayuden a estos emprendedores.

El albergue de Tierga dispone de 16 camas en dos habitaciones de ocho cada una, en literas. Ofrecerá servicio de desayuno y comidas y estará abierto "todo el día para que la gente se acostumbre a venir". "Si vemos que no se puede todos los días, lo abriríamos el fin de semana, pero la idea es que esté siempre abierto para que venga la gente" porque en este municipio quedan "muy pocos vecinos y tenemos que atraer a la gente como sea".

Además, en el amplio salón comedor, que tiene capacidad para 200 personas, se han instalado unos billares. Camacho desea sumarse a la ruta de billares en albergues, para atraer a los amantes de este deporte.

Las instalaciones del albergue se sitúan justo debajo del pabellón y "ya hay reservas". "Hoy mismo ya vendrá una chica en cuanto abra, estoy muy contenta", ha manifestado.

"NO LO CAMBIARÍA"

Camacho reside a medio camino entre Gotor y Tierga. "Era de Zaragoza y venía los veranos al pueblo con mi abuela, mi madre era de Tierga y me casé con un chico de aquí". Entonces, "el pueblo se llenaba de niños", ha rememorado.

"De joven no quería vivir en el medio rural, me toco así, pero quería vivir en Zaragoza". Sin embargo, al cumplir los 30 ya le gustaba más el pueblo y ahora, con 50, le encanta y no lo cambiaría, ha relatado, al sostener que, además, Zaragoza se encuentra a menos de una hora en coche.

Como principales inconvenientes de emprender en el medio rural, ha mencionado lo siguiente: "Las instituciones hablan de muchas ayudas y subvenciones, pero pedí ayuda para Gotor y no me dieron nada porque faltaba un papel".

No obstante, su decisión de vivir y trabajar en Tierga responde a su deseo de "contribuir a que el pueblo no se quede vacío, porque en veinte años o menos se quedará vacío". "Con la agricultura ya no se puede sobrevivir, son muchos costes para lo que da de sí el producto, con la ganadería tampoco, todo el mundo se quita el ganado porque no da rentabilidad, y sin industria solo nos queda el turismo".

EVITAR QUE QUEDE DESIERTO

"Lo más importante es contribuir a que el pueblo no se quede desierto", ha recalcado, al explicar que su jornada laboral comienza a las seis de la mañana y suele terminar a la una de la madrugada, pero ese esfuerzo por emprender ha creado cuatro empleos entre los establecimientos de Gotor y Tierga y estaría "orgullosa" si consiguiera mantenerlos".

Camacho ha subrayado que Tierga es un municipio "maravilloso para el senderismo, para escalar existen lugares a cinco kilómetros para todos los niveles, la piscina es un lujo y en el entorno están los castillos del Papa Luna en Illueca, de Mesones, el Convento de Gotor, un patrimonio histórico que la gente que cuando lo ve la gente que viene de fuera se queda flipada".

Asimismo, "la gente es muy agradable, te lo pasas muy bien en fiestas y si quieres descansar y disfrutar de la naturaleza tenemos trozos de río absolutamente naturales, un pinar maravilloso, olivos con 400 años y a pocos kilómetros, el Moncayo". La naturaleza y la fauna, con jabalís, zorros y distintas especies de pájaros, son los elementos que Ana Camacho ha elegido para decorar los rincones del nuevo albergue.