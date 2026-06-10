La tmZ cumple 25 años con el reto de habilitar una zona especializada en comercio internacional marítimo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la inauguración de la ampliación de tmZ con el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el presidente de Mercasa, José Manuel Miñones; y el gerente de tmZ, Ramón Adé - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Terminal Marítima de Zaragoza (tmZ) ha celebrado este miércoles su XXV aniversario coincidiendo con la ampliación de las instalaciones tras una inversión de 10,5 millones de euros y con el reto de seguir desarrollando el entorno logístico vinculado a tmZ mediante una futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) especializada en comercio internacional marítimo.

Para llevar a acabo este potencial de crecimiento del entorno de la tmZ, hay más de 50.000 metros cuadrados en dos parcelas disponibles para nuevos desarrollos y una capacidad de expansión que podría superar los 1,2 millones de metros cuadrados en los próximos años.

Este anuncio lo ha trasladado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante la inauguración de la ampliación de las instalaciones en un acto institucional este miércoles al que también han asistido el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell; el presidente de Mercasa, José Manuel Miñones; y el gerente de tmZ, Ramón Adé; junto a representantes del Gobierno de Aragón, responsables de empresas y operadores vinculados al transporte y al comercio internacional.

La alcaldesa ha destacado que, de momento, no hay nada concretado, sino que se trata de un proyecto a futuro que permitirá atraer nuevas inversiones, generar empleo de calidad e impulsar actividades de mayor valor añadido ligadas al comercio exterior, la logística avanzada y los servicios asociados a las cadenas globales de suministro.

"Hoy la competitividad ya no depende únicamente de disponer de buenas infraestructuras. Depende también de la capacidad de crear ecosistemas empresariales capaces de concentrar talento, innovación, tecnología y oportunidades de negocio. Zaragoza reúne todas las condiciones para liderar ese proceso", ha afirmado la alcaldesa.

En su intervención, Natalia Chueca ha destacado que se trata de una "oportunidad histórica" para seguir fortaleciendo el posicionamiento internacional y consolidar definitivamente a Zaragoza como uno de los "grandes enclaves estratégicos de la logística y el comercio internacional en Europa".

PASADO Y FUTURO

La jornada de este aniversario ha comenzado con un recorrido conmemorativo en un tren histórico desde la estación Zaragoza Delicias hasta las instalaciones de tmZ, simbolizando el papel que el ferrocarril ha desempeñado durante este cuarto de siglo en la conexión de Aragón con los mercados internacionales y que ha contado con la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril.

Precisamente, se ha remontado a 2001 para recordar que la terminal nace de una visión impulsada por el entonces alcalde de Zaragoza, José Atarés, y por el Puerto de Barcelona, para aprovechar la posición estratégica de Aragón y acercar el comercio internacional al tejido productivo del interior peninsular.

"La TmZ no es solo una infraestructura es una idea de ciudad, de una forma de entender nuestro papel en España, en Europa y en el mundo", ha sintetizado.

LA AMPLIACIÓN

La actuación inaugurada culmina cinco años de transformación de las instalaciones con una inversión superior a 10,5 millones de euros y la incorporación de 50.000 metros cuadrados adicionales de superficie logística.

El proyecto ha permitido ampliar las vías ferroviarias hasta los 1.000 metros de longitud, incrementar en un 50% la capacidad de almacenamiento y convertir definitivamente a tmZ en una "terminal pasante, optimizando las operaciones ferroviarias y reduciendo los tiempos logísticos".

Además, aumenta la capacidad de almacenamiento, mejora la operativa ferroviaria y fortalece la posición de Aragón en los mercados internacionales.

"Es una inversión que demuestra nuestra convicción de que el futuro pasa por la intermodalidad y por conectar de forma eficiente el ferrocarril, la carretera y los puertos", ha comentado Chueca para añadir que la ampliación es una apuesta de futuro y "es la confirmación de que seguimos creciendo y preparándonos para liderar los próximos desafíos del comercio internacional".

DATOS

En la actualidad, tmZ canaliza más del 50% del tráfico de contenedores marítimos de Aragón y se ha convertido en una de las terminales interiores más importantes de España.

En 2025 alcanza un récord histórico con 85.418 unidades de transporte intermodal (UTIs), un volumen que la ha situado como líder nacional en movimiento de contenedores y la ha consolidado como el mayor nodo logístico intermodal del interior del sur de Europa.

Para la alcaldesa, estos resultados son consecuencia de una estrategia sostenida en el tiempo. "Zaragoza se ha convertido en una referencia logística internacional, una ciudad atractiva para vivir, invertir y desarrollar proyectos empresariales de alcance global.

Lideramos la actividad logística del interior de España y nos estamos preparando para protagonizar una nueva revolución económica ligada a la digitalización, la inteligencia artificial, los centros de datos y las nuevas industrias tecnológicas".

La terminal ha sido reconocida hace poco con el Premio Corredores 2026 en la categoría de Terminal Logística, otorgado por ADIF, un galardón que reafirma su liderazgo en el sector.

NODO LOGÍSTICO

El gerente de tmZ, Ramón Adé, ha subrayado que el éxito se la terminal mide en las oportunidades que ha generado en las empresa y en el posicionamiento de Zaragoza como uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa y unas de las regiones de España con "mayor grado de apertura exterior en comercio internacional marítimo y abrir la ciudad al mundo".

"RETO: SER UN VERDADERO HUB MARÍTIMO INTERIOR"

El presidente del puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha destacado que Aragón supo entender antes que nadie que la logística no tiene limites y tmZ ha sido dinamizadora de la economía aragonesa y las exportaciones han experimentado un despegue en interconectividad logística porque la apuesta por la intermodalidad ha permitido a las empresas ganar competitividad y presencia en el mercado internacionales.

De hecho, Aragón se ha convertido en la comunidad con mayor grado de internacionalización de España, ha enfatizado Carbonell, para detallar que tmZ no solo ha facilitado el movimiento de mercancías, sino que ha generado oportunidades, ha atraído actividad y ha contribuido a posicionar Aragón en los flujos globales del comercio.

Entre los datos que confirman estas declaraciones ha citado que las importaciones marítimas en contenedor de Aragón se han multiplicado por más de siete en estos 25 años; el valor de las exportaciones prácticamente se ha quintuplicado; las transacciones con los mercados asiáticos se han multiplicado por más de ocho y se han triplicado con América y con África. En caso de Europa, Aragón ha duplicado sus intercambios comerciales.

Tras reconocer que el puerto de Barcelona ha tenido el "privilegio" de acompañar este desarrollo, construyendo una alianza sólida basada en la confianza y en un objetivo común, e impulsar el crecimiento económico a partir de una logística conectada y eficiente, ha dejado claro que tmZ es la primera terminal ferroviaria de España y Aragón es el eje central de la logística peninsular; además de ser la principal terminal marítima interior.

Estos 25 años avalan el éxito del modelo, pero también "nos interpelan de cara al futuro" ha expresado Carbonell para indicar que tmZ es "sobre todo una plataforma de oportunidades", siendo la principal terminal ferroviaria de mercancías de España y el siguiente paso "es claro: avanzar hacia un verdadero hub marítimo interior", ha instado.