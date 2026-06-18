El toro de sogas, Fiesta de Interés Turístico de Aragón, recorrerá este sábado las calles de Pina de Ebro

Archivo - El origen de esta tradición del toro de sogas se remonta al siglo XII. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El toro de sogas de Pina de Ebro, declarado Fiesta de Interés Turístico de Aragón, volverá a recorrer las calles de la localidad este sábado, 20 de junio, con motivo de la celebración de sus fiestas de San Juan.

La exhibición comenzará a las 12.00 en la plaza de España a cargo de la Peña El Torico de Chivas (Valencia) y, a continuación, tendrá lugar un carretón de sogas infantil. La celebración de esta tradición está promovido por la Asociación Cultural Toro de Sogas de la localidad.

Este acto fue declarado en 2008 Fiesta de Interés Turístico de Aragón, una tradición que se había retomado en 1984 tras más de 70 años sin celebrarse y cuyo origen se remonta al siglo XII. El toro de sogas, con un collarín de cintas y campanillas, encabeza la procesión "atado por dos sogas, tiradas por dos grupos de mozos, una para delante y la otra para atrás.

Tras el toro y los mozos se encuentran los cofrades, los alabarderos, los danzantes, las gaitas y tamboriles, el pendón de San Juan y la efigie del Santo. Cierran la comitiva la bandera de la cofradía y los mayordomos.

El recorrido se inicia en la plaza de España para dirigirse hacia la parroquia. Continúa por las calles céntricas del casco urbano para regresar a la plaza de España, lugar donde finaliza el festejo.

Una vez concluida la procesión, se retira el toro y se coloca la figura del santo en un lado de la plaza. Los cofrades se ubican en la plaza formando lo que se conoce como "caracola", y disparan las salvas al pasar por delante del Santo. Concluido este acto, se entra el Santo a la iglesia y se celebra la misa de cofrades.

Esta fiesta alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVIII. Sin embargo, dejó de celebrarse en 1908, durante el reinado de Alfonso XII tras publicarse una orden que prohibía la celebración de corridas de toros o capeas cuando no participaban cuadrillas de toreros bien organizadas, y no se retomó hasta 1984.

El festejo volvió a las calles de la ciudad para dar a conocer un acto que refleja parte de la identidad del pueblo, por ello se realiza siempre respetando las características que presentaba en la antigüedad.

En 2012 se creó la Asociación Cultural Toro de Soga de Pina de Ebro, que tiene como misión difundir y potenciar esta festividad para que siga celebrándose. Además de esta asociación, en la organización de las actividades que durante el viernes 19 y sábado 20 se van a desarrollar en Pina de Ebro con motivo de las fiestas de San Juan, colaboran también el grupo Pasión por la Jota y la Asociación de Mujeres La Atalaya.

CELEBRACIÓN DE SAN JUAN

El resto de actividades previstas para celebrar San Juan en Pina de Ebro comenzarán mañana viernes, 21 de junio, a las 20.30 horas, en la sala multiusos con el festival de fin de curso del grupo 'Pasión por la Jota'. El sábado después de la exhibición de toro de sogas se ha organizado una comida de hermandad para socios y simpatizantes de la asociación y a las 19.30 tendrá lugar la misa en honor a San Juan.

A las 20.00 se dará paso al pregón, a cargo de la Asociación de Mujeres La Atalaya y, a continuación se desarrollará una nueva salida del toro de sogas y después se repartirá roscón y chocolate.

Por la noche, se podrá disfrutar de una gran verbena en la plaza de España, con la orquesta Jamaica Show y a las 3.00 horas cerrará con una discomóvil en el pabellón de deportes.