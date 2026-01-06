Torre de las Arcas (Teruel) celebrará el 10 de enero la VI Feria de la Trufa de Secano

Archivo - Trufas de Torre de las Arcas. - AYUNTAMIENTO DE TORRE DE LAS ARCAS - Archivo

TORRE DE LAS ARCAS (TERUEL), 6 (EUROPA PRESS)

El pequeño municipio de Torre de las Arcas (Teruel), con apenas una veintena de habitantes censados, celebrará la VI Feria de la Trufa de Secano el próximo 10 de enero, ha informado el comité organizador.

La programación de esta edición propone actividades para todos los públicos, manteniendo el espíritu divulgativo y participativo que caracteriza a la feria.

A las 10.30 horas se llevará a cabo la inauguración oficial y se abrirá el mercado agroalimentario. A continuación especialistas del sector impartirán una charla técnica de truficultura para profesionales y aficionados.

Se realizará una degustación gastronómica con tres tapas elaboradas con trufa de secano acompañada de vino y cerveza, a siete euros y después habrá una comida de hermandad.

La trufa de secano de Torre de las Arcas se ha convertido en un referente de calidad por sus características organolépticas singulares, derivadas de las condiciones climáticas y geográficas del entorno, como la altitud elevada, los suelos calcáreos, el clima continental extremo y los bosques y plantaciones bien conservados.

Estas condiciones dan lugar a trufas intensas en aroma, con un sabor profundo y muy apreciado por chefs y expertos. El trabajo de los productores locales --basado en técnicas sostenibles y un conocimiento y un cuidado minucioso del terreno-- ha permitido consolidar este cultivo como un recurso de identidad y futuro para la comarca.

La feria es posible gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento, los vecinos y los productores del municipio, que cada año se vuelcan para convertir Torre de las Arcas en un espacio de encuentro, promoción rural y convivencia.