Torreciudad (Huesca) acoge la 34 Jornada Mariana de la Familia, "una verdadera escuela de fe"

34 Jornada Mariana De La Familia, En El Santuario De Torreciudad. - JAUME FIGA VAELLO.

TORRECIUDAD (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

El santuario de Torreciudad (Huesca) ha acogido este sábado la 34 Jornada Mariana de la Familia, que presidido el decano del Tribunal de la Rota Romana, monseñor Alejandro Arellano Cedillo. La jornada ha sido "una verdadera escuela de fe", ha declarado.

Bajo el lema 'Encuentro de familias alrededor de la Madre', ha reunido a cerca de siete mil personas procedentes de toda España, en viaje particular y en grupos organizados por centros educativos, asociaciones juveniles y parroquias.

Los actos han comenzado a las 12.00 horas del mediodía con el rezo del Ángelus, la bienvenida a las familias participantes y la lectura de la bendición apostólica enviada a los asistentes por el Papa León XIV, con motivo del 50 aniversario de la apertura al culto del nuevo templo dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad.

A continuación, las familias han presentado a la Virgen productos de la tierra, ramos de flores, frutas, dibujos infantiles, aceite y otras dádivas. Gobierno y Cortes de Aragón han ofrecido una imagen de la Virgen del Pilar como símbolo del kilómetro cero de la Ruta Mariana; la Diputación Provincial de Huesca, vino de la zona y un libro sobre las comarcas oscenses; el Ayuntamiento de Secastilla, aceite elaborado en la población; el de El Grado, productos de las huertas de vecinos del pueblo; y la Cámara de Comercio e Industria de Huesca, una selección agroalimentaria de las diez comarcas de la provincia.

Tras las ofrendas se ha celebrado la eucaristía en el altar al aire libre de la explanada. En su homilía, monseñor Arellano ha afirmado que "en Torreciudad, incontables peregrinos habéis venido a depositar en las manos de Santa María el misterio de vuestras vidas y cuanto Dios desea obrar en ellas".

"Así, este lugar se ha convertido en una verdadera escuela de fe, donde cada mirada aprende de María a reconocer a Cristo, a confiar en Él y a seguir sus pasos".

También ha expresado su gratitud por "la figura de san Josemaría Escrivá, hijo de esta tierra, que supo descubrir en la vida ordinaria el lugar donde Dios sale a nuestro encuentro y transforma, con su gracia, la existencia de cada día".

Al concluir la celebración, los padres han participado en un bullicioso y alegre ofrecimiento de niños a la Virgen de Torreciudad delante de su imagen románica. Durante la sobremesa el Coro del Colegio Alborada, que ha cantado durante la misa, ha ofrecido al público un recital en el exterior.

Y el matrimonio de influencers Quique Mira y María Lorenzo fundadores de Aute y Proyecto Caná --con más de 400.000 seguidores en redes sociales-- han tomado el relevo en el programa de actividades con un diálogo sobre 'Hablemos de amor de verdad'.

Los actos han concluido con el rezo del rosario en procesión por los soportales de la explanada con la imagen peregrina de la Virgen de Torreciudad y la bendición con el Santísimo Sacramento.

Turismo de Aragón ha difundido entre los asistentes información sobre los atractivos turísticos de la comunidad autónoma aragonesa mediante un stand situado a la entrada del recinto.

La pantalla gigante de vídeo ha ofrecido varios reportajes turísticos de las comarcas que rodean al santuario, y las familias han colaborado con el territorio con la aportación de productos de higiene elemental, destinados a familias vulnerables y que se distribuirán en colaboración con Caritas Diocesana de Barbastro-Monzón.

A la jornada ha contado con la asistencia del Consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, junto a la directora general de Turismo y Hostelería, María Nogueras; la vicepresidenta primera de las Cortes de Aragón, Carmen Rouco; la vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial de Huesca, Celsa Rufas; y el presidente de la comarca de Ribagorza, Roque Vicente.

También, los alcaldes de Secastilla (Lorenzo Rabal), El Grado (María Carmen Obis), Barbastro (Fernando Torres), Naval (Jesús Miguel Bellostas), Peraltilla (José Pedro Sierra), Castejón del Puente (Antonio Comps), Castigaleu (Adrián Gay) y Santaliestra y San Quílez (Mariano Pueyo); la teniente de alcalde de Puente de Montañana (Mercedes José); el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Huesca, Manuel Rodríguez, con la secretaria general, Celia Elfau, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Huesca, Carmen Fernández.

Luis Biendicho ha destacado que "el gran número de familias reunidas hoy en Torreciudad muestra el gran potencial del santuario, de estas comarcas y de las rutas al Pirineo", asegurando apoyo institucional al tramo aragonés de la Ruta Mariana y la continuidad del proyecto 'Aragón con alma'.

Para Carmen Rouco ha sido su primera Jornada Mariana de la Familia, "un encuentro emotivo y emocionante, con tantas familias alegres pidiendo por tantas necesidade".

Roque Vicente ha celebrado la puesta en valor de la familia. "Hoy es un día para venir a Torreciudad y compartir la fiesta". Celsa Rufas se ha referido a Torreciudad como "un lugar emblemático y de peregrinación", mientras que Fernando Torres y Jesús Bellostas se mostraban muy satisfechos del desarrollo del encuentro.

Lorenzo Rabal ha aprovechado para insistir en la necesidad de abrir un eje carretero entre Somontano de Barbastro y Ribagorza por Torreciudad y Secastilla. Antonio Comps, Mariano Pueyo, Adrián Gay y Mercedes José han coincidido en elogiar la organización del evento y la alta participación.