Torres celebra la licitación de la formación en Distrito 7 y recuerda que Vox "exigió" la concurrencia competitiva

Archivo - Entrada principal a Distrito 7, que conserva la identidad arquitectónica de la antigua fábrica de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes, Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha celebrado las aprobación de las bases para la licitación de la parte de formación en el proyecto Distrito 7 dedicado al sector audiovisual y ha recordado que "fue VOX quien exigió que fuera por concurrencia competitiva".

Torres ha destacado que este paso "responde directamente a la presión ejercida" por Vox. "Llevamos meses pidiéndole y exigiéndole al Gobierno de la ciudad que la formación en Distrito 7 se sacara a concurrencia competitiva", ha recordado, vinculando este avance a la "defensa del rigor y la transparencia que abandera Vox".

Ha explicado que Distrito 7, un proyecto impulsado originalmente por el Gobierno del Partido Popular, adjudica inicialmente la formación de manera directa al Grupo San Valero. Sin embargo, debido al "boicot político" de la izquierda para la concertación de Bachillerato y Formación Profesional y la decisión judicial de que no se podía llevar a cabo por un Gobierno de Aragón en funciones, dicha Fundación no pudo explotar esa vía.

Ante este escenario, Torres ha calificado el momento actual como "propicio" para abrir el proceso de forma pública, garantizando la "transparencia necesaria" para que cualquier entidad interesada pueda concurrir en igualdad de condiciones.

EXIGENCIA EXTENSIVA A LA RESTAURACIÓN

Eva Torres ha advertido de que la formación en Distrito 7 es solo la mitad del proyecto. Por ello, han trasladado la misma exigencia para el ámbito hostelero del complejo.

"En el momento que sea posible, el Gobierno de la ciudad debería sacar públicamente a licitación la pata de la restauración", ha instado.

Para Torres, la apertura de estos concursos públicos demuestra la "utilidad" de labor de oposición de Vox en el consistorio zaragozano, asegurando que fiscalizarán el proceso para que cumpla con los máximos estándares de concurrencia y legalidad.