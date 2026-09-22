Torres (Vox) critica el "caos informático" del Ayuntamiento de Zaragoza tras más de un año con escáneres sin conectar

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. - VOX ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha lamentado que desde que en junio de 2025 se adquirieran 38 escáneres y un nuevo programa de empadronamiento para agilizar el trabajo, "un año y tres meses después, los dispositivos siguen sin estar conectados ni operativos".

Torres ha criticado en la Comisión de Economía los "continuos y graves fallos" informáticos que arrastra el Ayuntamiento de Zaragoza para calificar la situación de "tomadura de pelo", tanto para los grupos municipales como para los ciudadanos y, especialmente, para el personal, que se encuentra "al límite y visiblemente cansado de soportar las deficiencias del sistema en su día a día".

En su intervención, Torres ha comentado que por tercera vez trae esta pregunta a la Comisión plenaria para volver a cuestionar para qué se compraron los citados escáneres.

Eva Torres ha comentado que este mismo martes, a las 11.30 horas "se había caído el Padrón, como tantas y tantas veces, y estaba aquello a rebosar con nuestros funcionarios con las ventanillas cerradas, una y otra vez", ha descrito.

Asimismo, los grupos municipales tampoco han podido trabajar para el debate de las Ordenanzas Fiscales porque se ha caído la Intranet, ha informado. "Ni una vez, ni dos, ni tres. Nos están tomando el pelo a todo el Ayuntamiento, a los funcionarios y a los zaragozanos", ha concluido.