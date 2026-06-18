Torres (Vox) exige transparencia y conocer los avales de la mexicana EFD Studios a la gestión de Distrito 7

Archivo - La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha exigido transparencia y conocer dónde están los avales de la multinacional mexicana EFD Studios a la que el Gobierno de la ciudad adjudicó directamente la gestión de la unidad de producción audiovisual y formativa del Distrito 7 para la Ciudad del Cine.

Eva Torres ha mostrado su preocupación por la "falta de respuestas" claras en torno a los grandes proyectos de la ciudad, exigiendo al Gobierno local una gestión "rigurosa, eficaz y alejada de discursos frentistas".

Desde una postura de oposición constructiva pero firme, ha diferenciado Torres, ha recordado que el deber de los representantes públicos es velar por el interés general y garantizar la viabilidad de cada euro invertido.

UNA PREGUNTA CLAVE SIN RESPUESTA

Torres ha interpelado directamente al consejero municipal de Presidencia, Ángel Lorén, sobre el estado financiero de la Ciudad del Cine pero la portavoz de Vox ha estimado que le ha respondido "a medias, lo que hace suponer que aún no ha presentado los avales".

"Ha puesto la empresa mexicana los avales obligatorios para hacerse con la adjudicación directa y poder empezar a trabajar", ha requerido Torres para exigir una respuesta clara porque "los zaragozanos no necesitan discursos sobre gestiones pasadas ni ataques políticos; necesitan saber si la empresa adjudicataria cumple con las garantías legales o si el proyecto está teniendo problemas financieros antes de arrancar".

RIGOR

Para Torres los precedentes de retrasos e incidencias en otros contratos locales "obligan a extremar" la prudencia y la fiscalización.

Ha lamentado que, ante la legítima petición de información de los grupos de la oposición, el Gobierno municipal opte por "echar balones fuera" en lugar de aportar la documentación necesaria que disipe cualquier duda sobre el proyecto cinematográfico.

Torres ha concluido reafirmando el compromiso de Vox con el desarrollo económico de Zaragoza, pero ha advertido de que el apoyo a los proyectos estratégicos "nunca será un cheque en blanco".

"La transparencia y la seguridad jurídica de los contratos deben ser la prioridad absoluta para garantizar el éxito de las inversiones en la ciudad", ha finalizado Eva Torres.