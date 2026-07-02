Torres (Vox) propone reforzar la seguridad e identificación en los espacios públicos de Zaragoza

Archivo - Infografía con diferencias entre los velos islámicos. El burka cubre por completo el cuerpo y el rostro e incorpora una rejilla a la altura de los ojos; el niqab también tapa el rostro, pero deja los ojos visibles. En cambio, el hiyab es un pañu - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha informado de que ha registrado 18 votos particulares al proyecto de la nueva Ordenanza Cívica "para endurecer las sanciones contra actos incívicos, reforzar la seguridad e impedir el anonimato en los espacios públicos".

Estas propuestas buscan subsanar el "vacío regulatorio" existente desde la derogación de la normativa anterior, en 2014, y "adaptar el texto a las demandas del 91,5 por ciento de los zaragozanos, que pidieron la elaboración de una Ordenanza Cívica y de Convivencia".

Entre las enmiendas presentadas, organizadas por bloques temáticos, destacan medidas "contundentes" sobre inmigración irregular, seguridad ciudadana e identidad cultural.

SEGURIDAD, CONTROL DE LA INMIGRACIÓN E IDENTIFICACIÓN VISUAL

Entre las medidas de control ha exigido la expulsión de inmigrantes irregulares para lo que pide obligar al Ayuntamiento de Zaragoza a colaborar de forma inmediata con la Policía Local y Policía Nacional para "cruzar" los datos de las personas en situación irregular que cometan infracciones cívicas, con el fin de incoar expedientes de expulsión del país.

También reclama la "prohibición del burka, niqab y burquini" con la finalidad de "vetar el acceso y permanencia" en instalaciones municipales, transporte urbano y piscinas públicas a quienes cubran su rostro total o parcialmente --con prendas como pasamontañas, niqab o burka--, alegando razones de "seguridad, identificación biométrica y salubridad".

Asimismo, pide sanciones por sabotaje y falsas alarmas, de modo que se tipifique como infracción grave la manipulación o deterioro de las cámaras de videovigilancia en la vía pública, así como la realización de llamadas falsas a los servicios de emergencias.

DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO, LA CONVIVENCIA Y EL COMERCIO

Otro paquete de votos particulares se orienta a la lucha contra la ocupación ilegal. En este sentido, se exige al consistorio la recuperación "inmediata" de los espacios y equipamientos públicos ocupados ilegalmente y ha señalado casos de "inacción" como el de la antigua cárcel de Torrero.

"Mano dura con la venta ambulante", ha expuesto Eva Torres, quien es partidaria de "perseguir y endurecer las respuestas contra el denominado 'top manta' y el acoso comercial, incluyendo la intervención cautelar inmediata de las mercancías ilegales en la vía pública".

Estas medidas se completan con la retirada estricta de vallas para lo que defiende imponer la obligación de retirar los vallados de obras o eventos festivos en un plazo máximo e improrrogable de 72 horas tras su finalización.

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO Y CONTROL IDEOLÓGICO

Otro bloque de votos particulares recoge la exigencia de que los eventos autorizados u organizados por el propio Ayuntamiento cuenten con informes de impacto acústico para garantizar el descanso vecinal.

A ello se suma que las campañas juveniles sean "sin sesgo" para lo que propone coordinar con el Gobierno de Aragón la difusión de la ordenanza entre los jóvenes, asegurando la "total ausencia de adoctrinamiento o sesgo ideológico".

La última medida alude al control de ruidos por mascotas y recoge que se regule de forma estricta las molestias sonoras excesivas provocadas por animales de compañía en el ámbito urbano.