Un total de 130 niños y niñas se empapan de la metodología del Real Madrid en el Campus Experience Calatayud

Foto de familia de participantes en el Campus de la Fundación Real Madrid organizado en Calatayud. - DPZ

CALATAYUD (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

Un total de 130 niños y niñas han disfrutado esta semana en Calatayud (Zaragoza) del campus de fútbol organizado por la Diputación de Zaragoza y la Fundación Real Madrid con la colaboración del Ayuntamiento bilbilitano.

El Campus Experience se ha clausurado este viernes y, al igual que el celebrado la semana pasada en Ejea de los Caballeros, ha sido todo un éxito de participación: las 260 plazas disponibles en total se agotaron en apenas dos horas y durante cinco días los participantes han convertido el deporte en una herramienta de aprendizaje y diversión.

Las inscripciones estaban abiertas a todos los municipios de la provincia, excepto la capital, y gracias al apoyo económico de la Diputación de Zaragoza las familias de los niños y niñas participantes solo han tenido que pagar 55 euros (el resto, hasta 240 euros, lo ha asumido la DPZ).

A lo largo de cinco jornadas, los participantes han disfrutado de entrenamientos, juegos y actividades diseñadas bajo la metodología educativa de la Fundación Real Madrid.

La clausura ha servido también para destacar la implicación de familias, entrenadores e instituciones en un proyecto que utiliza el deporte como herramienta de desarrollo personal.

Al acto de clausura del campus han asistido el diputado provincial José Carlos Tirado, el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda; y el responsable de los campus de la Fundación Real Madrid, David Gil, que han sido los encargados de entregar los diplomas a las niñas y los niños participantes.

Tirado ha destacado "la excelente" acogida que ha tenido esta iniciativa "en Calatayud, en Ejea y en las familias de otros muchos municipios de la provincia que también han podido apuntar a sus hijos e hijas".

"La Diputación de Zaragoza siempre va a estar dispuesta a colaborar con iniciativas que fomenten el deporte, la salud y los valores, por eso hemos apoyado estos campus de la Fundación Real Madrid y por eso cada año destinamos casi dos millones de euros a apoyar a los equipos de élite de la provincia y a decenas y decenas de clubes y asociaciones que organizan actividades de deporte aficionado y deporte base", ha recordado.

Por su parte, Aranda ha resaltado la numerosa actividad deportiva y la cantidad de clubes y asociaciones que fomentan la práctica y la competición en distintos deportes. "Sólo en fútbol, hay unos 400 jugadores de distintas edades y modalidades".

Ha ofrecido a la Fundación del Real Madrid las instalaciones y espacios de la ciudad para realizar aquí cualquier otra actividad de las que llevan a cabo con la infancia, con entrenadores y educadores en su formación, o en deporte inclusivo.

En ese punto, el alcalde ha recordado que en Calatayud se creó la primera Escuela de Golf Adaptado de Aragón con AMIBIL. Una entidad que cuenta con un club de deporte de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Para ello ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento como se ha hecho con el Campus Experience y como también se hace con la Federación Española de Baloncesto, que por cuarto año consecutivo a elegido Calatayud para las concentraciones de las distintas selecciones nacionales previas a los campeonatos europeos.

Por su parte, David Gil ha señalado que "en los campus de la Fundación Real Madrid utilizamos el fútbol como una herramienta educativa. A través de cada entrenamiento trabajamos de forma intencionada valores como el respeto, la autonomía, el compañerismo o la motivación, integrándolos en las tareas y en las situaciones de juego para que los niños y niñas puedan trasladarlos también a su vida diaria".

FORMAR EN VALORES

El Campus Experience es un proyecto de la Fundación Real Madrid que ofrece la oportunidad de vivir una experiencia de equipo para descubrir y compartir los valores del deporte. Estos campus se organizan desde hace más de 11 años y su metodología se basa en la formación en valores a través del fútbol: trabajo en equipo y respeto.

Además de los aspectos futbolísticos, abordados a través de un plan de entrenamientos que recoge cuestiones tanto técnicas como tácticas, el Campus Experience de la Fundación Real Madrid ofrece un programa en el que también se trabajan las habilidades sociales (descubrimiento del potencial del individuo e integración en el equipo) y los hábitos saludables (higiene personal, educación nutricional y rutinas de descanso).

Todas las actividades han estado dirigidas por entrenadores de la Fundación Real Madrid que han sido formados específicamente en su metodología educativa, y el programa hace hincapié en el enfoque social e inclusivo teniendo muy en cuenta aspectos como la igualdad de género y el respeto a la diversidad.