Un total de 2.500 gafas homologadas para ver el eclipse se reparten en centros y servicios del IASS

Gafas para observar el eclipse. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha repartido un total de 2.500 gafas homologadas (ISO 12312-2) entre los centros y servicios del IASS para personas mayores o con discapacidad para la observación del eclipse que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Además, se ha elaborado una Guía de Actuación en los centros y servicios, que parte de la premisa de que "la prioridad es la seguridad".

El IASS recuerda la relevancia de usar las gafas homologadas antes de mirar al sol y observar el eclipse con pausas. No se deben usar remedios caseros, prismáticos, telescopios o cámaras. Al mismo tiempo, se recomienda tomar medidas de prevención frente al calor para las personas mayores. Estas pasan por el uso de indumentaria adecuada, el protector solar, una hidratación permanente y permanecer en zonas con sombra. En esta línea, se deben evitar salidas sin supervisión durante el eclipse.