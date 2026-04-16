Un total de 42 farolas solares ilumina el andador IES Pirámide, que mejora con seguridas la conexión peatonal y ciclista

La actuación conecta el final de la avenida Martínez de Velasco con el acceso al IES Pirámide y la red de vías ciclables de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 42 farolas solares autónomas con una separación aproximada de 20 metros entre cada una de ellas dota de iluminación al andador al IES Pirámide, cuyas obras permiten el uso compartido de carril bici y acera con total seguridad.

El Ayuntamiento de Huesca ha recibido, este jueves, el andador al IES Pirámide, que conecta el final de la Avenida de Martínez de Velasco con el centro educativo y enlaza con el itinerario hacia Cuarte, incorporando nueva iluminación y mejoras en la accesibilidad.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha firmado la recepción de la obra, que se ha prolongado por tres meses con un presupuesto de 375.000 euros. Una obra que responde a una demanda histórica de los ciudadanos, los estudiantes del IES Pirámide, la Escuela Politécnica, los trabajadores del Parque Tecnológico Walqa y los vecinos de Huesca que usaban este recorrido para andar a pie o en bicicleta.

"Esta era una demanda histórica de los ciudadanos para conectar con el IES Pirámide y es que tenemos muchos alumnos que suben y bajan andando, caminan en bicicleta y además es una zona de esparcimiento para otros vecinos que la usan para subir a PLHUS, para hacer deporte y para caminar y se ha mejorado mucho el andador por cuestiones de seguridad y de iluminación".

Este trayecto ya era muy utilizado, pero requería aumentar la seguridad y a lo largo de 2.000 metros se ha actuado para permitir la circulación compartida y segura entre peatones y bicicletas, con una anchura de 2 metros. El concejal de Urbanismo y Movilidad, Iván Rodríguez, ha indicado que la actuación conecta el final de la avenida Martínez de Velasco con el acceso al IES Pirámide y a la red de vías ciclables de la ciudad.

La actuación ha permitido dotar al trayecto de mayor seguridad, a través de la iluminación, mejorando la accesibilidad, la pavimentación, señalización, ampliando la anchura pavimentada, adecuando los pasos de peatones y los cruces con viales mediante rebajes de bordillos.

Rodríguez ha expuesto que "lo principal son las farolas autónomas con placas solares, es decir, se cargan de día y no ha sido necesario poner líneas eléctricas para tener luz en este tramo, sin un total de 42 farolas" y "la característica es que no es un carril bici en si, es una combinación entre un carril bici y un andador o acera, es compartido y está señalizado para que los dos tipos de usuarios lo puedan utilizar con seguridad".

MOVILIDAD

Por otra parte, la alcaldesa ha avanzado que dentro de dos años, al finalizar el contrato con la empresa que presta el servicio de autobús urbanos, se analizará las nuevas necesidades de la ciudad, para ajustar la oferta y demanda.

Orduna ha informado de que "habrá que analizar el desarrollo urbanístico de la ciudad, las necesidades de todo el sistema educativo, IES Pirámide, universidad, Walqa". En este sentido, ha agregado que "modificar la movilidad de Huesca significa que la ciudad está creciendo y avanzando y hay que cambiarla según las necesidades, que hace diez años eran unas y hoy son otras, sobre todo, por la mayor afluencia que va a haber de estudiantes en la Escuela Politécnica cuando se implante Farmacia, las necesidades del IES Pirámide y los numerosos trabajadores a Walqa".