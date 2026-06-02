Un total de 7.144 estudiantes comienzan la Prueba de Acceso a la Universidad en Aragón

1092386.1.260.149.20260602130419 Estudiantes minutos antes de la PAU 2026 en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.144 estudiantes comienzan este martes, 2 de junio, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Aragón, que se desarrollará hasta el 4 de junio en los 12 tribunales ordinarios distribuidos por las tres provincias de la comunidad autónoma.

Las principales novedades de la PAU 2026 en Aragón pasan por la posibilidad identificación mediante el DNI electrónico, a través de la app MiDNI en dispositivos móviles, de la incorporación de detectores de frecuencia para evitar el fraude académico, la rebaja en la penalización por faltas de ortografía para alinearse con otras universidades y la vuelta de Fraga a la lista de ubicaciones para realizar la prueba.

Así lo han indicado este martes la directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, Marisa Feijóo, y el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Barberán, en una rueda de prensa en la que han detallado el operativo académico que se ha organizado para el desarrollo de la PAU.

Del total de 7.144 estudiantes inscritos, 5.492 se presentan a la prueba en Zaragoza, 1.122 lo hacen en Huesca y 530 en Teruel. Además de las capitales de provincia, los ejercicios se realizan de forma simultánea en La Almunia de Doña Godina, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Tarazona, Jaca, Barbastro, Monzón, Fraga, Alcañiz y Calamocha.

El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza ha indicado que, en esta ocasión, se presentan a la PAU unos 400 estudiantes más que el año pasado. Este dato, ha reconocido Barberán, "nos ha sorprendido un poco porque no lo esperábamos, de acuerdo con la evolución de la natalidad en nuestra comunidad", pero "lo valoramos de forma satisfactoria" porque "entendemos que los estudios universitarios están en el objetivo de los itinerarios formativos de nuestros estudiantes".

Ha confiado Miguel Ángel Barberán en que en buen número de ellos "tenga los ojos puestos" en la Universidad de Zaragoza para su formación.

LOGÍSTICA DE LA PRUEBA

La PAU está estructurada en 15 tribunales --12 en convocatoria ordinaria y tres en extraordinaria-- desplegados por las tres provincias. En este sentido, Barberán se ha referido al trabajo previo que exigen estos exámenes: "Nuestros especialistas en cada materia trabajan coordinadamente con los adjuntos de los centros de Secundaria para planificar y atender indicaciones sobre la homogenización de las pruebas y los contenidos tratados en clase, también a los requerimientos de la CRUE --Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas-- para ajustar los contenidos".

Los tribunales cuentan con 176 profesionales como personal de apoyo de vigilantes, encargados de las labores de inspección, ha señalado el vicerrector de Estudiantes y Empleo de Unizar.

Del mismo modo, una vez concluyan los exámenes el próximo jueves comenzará el trabajo corrección para los vocales correctores, que son, aproximadamente, 345 son las personas las que verificarán "que los exámenes de nuestros estudiantes que están debidamente homogeneizados, de acuerdo con las plantillas que despliegan los especialistas de materia para que la subjetividad que pueda haber en la corrección sea lo más reducida posible", ha aclarado Barberán.

Por otro lado, los exámenes se realizan en estancias climatizadas siempre que sea posible. En aquellos espacios no climatizados, se han buscado aulas amplias que reduzcan la sensación de sofoco y se evitará que acojan alguna parte de la prueba en las horas más calurosas del día.

DETECTORES DE FRECUENCIA

Sobre los detectores de frecuencia, una de las novedades de la PAU 2026, el vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza ha enmarcado este dispositivo dentro de "las actividades normales de vigilancia de una prueba de esta envergadura", recalcando que se suman a la inspección visual de los vigilantes.

No obstante, Barberán ha incidido en que el propósito es que la prueba se desarrolle "con normalidad". "Tenemos dispositivos bastante avanzados y no solamente de un modelo, lo que nos permitiría detectar cualquier tipo de comunicación entre un aula, un espacio y el exterior", ha apuntado.

Asimismo, ha subrayado que la incorporación de detectores es "una actitud preventiva ante posibles escenarios de fraude académico que puedan surgir, pero no la respuesta a una sensación de que se vaya a cometer el fraude".

De hecho, Miguel Ángel Barberán ha afirmado que los estudiantes llevan dos años "trabajando muy duro para conseguir una nota y estos días se juegan mucho. No ponemos en duda en ningún momento que las pruebas se han preparado con honestidad y con responsabilidad por su parte".

Los detectores, ha contado el vicerrector de Estudiantes y Empleo, "se van a utilizar en un momento o en otro en los 12 tribunales de esta convocatoria ordinaria y en las tres de la extraordinaria", y el protocolo transmitido a los tribunales es de "suma prudencia, porque es una tecnología que hemos testado en algunos centros y es muy válida, pero yo antepongo siempre la tranquilidad, no interferir excesivamente en un espacio para celebración de la prueba".

En caso de que haya sospechas, Barberán ha recomendado "actuar con mucho cuidado y diligencia, porque al ser algo nuevo también entendemos que los estudiantes tienen que estar centrados en hacer sus ejercicios y no estar pendientes de si por detrás vienen con este software".

Ante la evidencia de que se esté utilizando un "pinganillo o un bolígrafo electrónico o gafas, el aparato te lo detecta y luego visual o materialmente se comprueba que se actúa con toda contundencia, con cuidado de no interrumpir el marco del desarrollo de las pruebas". En caso de que se compruebe el fraude, se invalidará la PAU completa, aunque podrá volver a presentarse el alumno en la convocatoria extraordinaria.

DOS FASES

La PAU se divide en dos fase, la obligatoria, que consta de cuatro exámenes comunes, y uno de modalidad, con una nota máxima de 10 puntos, y la fase voluntaria, que permite a los estudiantes realizar hasta cuatro exámenes adicionales para elevar su calificación hasta los 14 puntos.

Los estudiantes podrán conocer sus calificaciones el próximo 10 de junio. Tras la publicación, se abrirá un periodo de solicitudes de revisión y segunda calificación entre el 11 y el 15 de junio para aquellos que no estén de acuerdo con los resultados obtenidos.

Otra de las novedades de este año ha sido armonizar la PAU de Aragón con las de otras comunidades autónomas, por lo que este año se ha reducido la penalización en la nota que suponen algunas faltas de ortografía.

"Nos hemos alineado un poco con otras universidades y no somos tan exigentes. Ha habido una relajación, no en Lengua Castellana y Literatura II, sino en Lengua Extranjera y otras materias", ha apostillado.

NERVIOS PREVIOS AL EXAMEN

Minutos antes del inicio del primer examen, en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, los estudiantes han confesado "nervios" después de "todo un año" esperando enfrentarse a esta prueba.

Los resultados los conocerán a partir del 10 de junio y podrán consultarlos con las credenciales facilitdas por la Universidad de Zaragoza en 'http://academico.unizar.es/secretaria-virtual' para descargar sus papeletas con las calificaciones obtenidas.

Las solicitudes de revisión de calificaciones serán presentadas entre los días 11 a 15 de junio. Las papeletas tendrán carácter provisional, en todo caso, durante el plazo establecido para solicitar revisión. Quienes no soliciten revisión de calificaciones, podrán acceder a la papeleta definitiva a partir del 16 de junio, en la misma dirección web.

El resto de estudiantes obtendrán la papeleta definitiva tras la publicación de los resultados de la segunda corrección, el 23 de junio.