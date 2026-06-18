Los trabajadores de Plaza ganarán tiempo con el cuarto acceso a la plataforma, que estará listo en 2027

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el acto por los 25 años de PLAZA. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cuarto acceso a la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) a través del Puente de Turiaso, que conectará con la A-2 y la N-II, estará listo a finales de 2027 tras una inversión de 20 millones de euros en una obra largamente demandada, que permitirá a los trabajadores ganar tiempo en las entradas y salidas del polígono, que está actualmente a más del 98% de ocupación y por donde discurren unos 250.000 vehículos a la semana.

Este jueves, se ha celebrado el acto simbólico de colocación de la primera piedra de esta infraestructura, en el que se han celebrado también los 25 años de la plataforma logística que ha contado con la presencia del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López. También han estado presentes los titulares autonómicos de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, y Economía, Eva Valle.

El acto ha girado en torno a la "generosidad" hacia los anteriores gobiernos autonómicos, que han contribuido a impulsar una plataforma logística que se ha convertido en "la más importante del sur de Europa", así como en la necesidad de "mirar al futuro", con mejoras como esta infraestructura.

Así, Azcón ha avanzado que "en las próximas semanas o meses, vamos a seguir recibiendo buenas noticias" en lo que respecta a Plaza, cuya alta ocupación "obliga a planificar el futuro".

Por su parte, Natalia Chueca ha incidido en que este nuevo acceso, que tendrá 1.280 metros cuadrados, doble calzada y carril bici, era necesario y que el resultado va a ser "familias que van a ganar tiempo cada día para estar con sus hijos o hacer actividades en su vida privada".

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