El trabajo de extinción en el incendio de Peñarroya de Tastavins se centra en "vigilar y refrescar" posibles rebrotes

Reunión del CECOP, este miércoles en la Sala de Crisis del 112. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El fuego está estabilizado y los vecinos y clientes desalojados pueden regresar a sus viviendas y a los alojamientos turísticos

Se prevé un verano "sumamente complicado" y desde el Gobierno de Aragón han pedido "máxima precaución"

ZARAGOZA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que afecta al término municipal turolense de Peñarroya de Tastavins, en la Comarca del Matarraña, sigue estabilizado y "tras una noche muy favorable" durante la jornada de este miércoles se vigilarán y refrescarán todos los posibles rebrotes o puntos calientes dentro del perímetro interior. Los vecinos desalojados pueden regresar a sus viviendas, así como los clientes y trabajadores de los establecimientos hoteleros.

Así, el Gobierno de Aragón ha decidido descender a Situación Operativa 0 Nivel 0 el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que ha tenido lugar en la mañana de este miércoles en la Sala de Crisis del 112 Aragón.

La reunión del CECOP ha estado presidida por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, y el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

Pese a la evolución favorable de las labores de extinción durante la noche, "no se va a poder entrar todavía --al perímetro--, porque siguen trabajando las brigadas de INFOAR para prevenir cualquier posible rebrote. Como siempre decimos, lo más importante es preservar la vida de las personas", ha recordado Bermúdez de Castro.

"Hasta que no esté realmente finalizado, no se va a poder entrar en la zona dentro del perímetro", ha resumido Bermúdez de Castro, quien ha asegurado que reducir el nivel de PROCINFO "no supone una retirada de los medios de extinción, sino todo lo contrario".

DESALOJOS

Respecto a los desalojos, el consejero autonómico ha subrayado que "al estar fuera del perímetro, ya pueden regresar tanto los vecinos de las masías, como los clientes y trabajadores de los establecimientos hoteleros que habían sido desalojados".

Ha incidido en que estamos ante un verano "sumamente complicado", de modo que ha apelado "a la máxima precaución de los ciudadanos en el monte, zonas de acampada, trabajos agrícolas y áreas próximas a masas forestales".

MEDIOS SOBRE EL TERRENO

Para este miércoles, se encuentran trabajando en el terreno unos 65 efectivos de distintas administraciones. Por parte del INFOAR, hay 5 brigadas terrestres y 5 autobombas, así como dos helicópteros en base en espera por si fueran requeridos.

Igualmente, se cuenta con medios de la Diputación Provincial de Teruel, Protección Civil, Guardia Civil, sanitarios y la Unidad de Policía Nacional Adscrita.

En cuanto a la previsión meteorológica, este miércoles se espera viento de componente norte de baja intensidad por la mañana. Entre las 15.00 y las 19.00 horas, la previsión apunta a alguna racha de viento superior a los 30 kilómetros por hroa, de componente sur o sureste.

Respecto a la humedad, se ha recuperado durante la noche en torno al 50% o 60% e irá descendiendo a lo largo de mañana. Las temperaturas serán altas, con máximas de 37 o 38 grados.