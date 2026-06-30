Tradición y misterio se unen en Trasmoz (Zaragoza), el único pueblo 'maldito', en la Feria de Brujería del Moncayo

La concejala del Ayuntamiento de Trasmoz María Eugenia Zúñiga, el diputado provincial Eduardo Arilla y el alcalde de Trasmoz, Jesús Andía. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Trasmoz, en la Comarca zaragozana de Tarazona y el Moncayo, acoge este sábado, 4 de julio, la vigésimo cuarta edición de la Feria de Brujería, Magia y Plantas Medicinales del Moncayo, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón, que unirá tradición, misterio y divulgación popular con un mercado esotérico, la recreación del tradicional aquelarre de brujas o un espectáculo de luz, música y fuego.

El evento bebe de las leyendas en torno a brujas y aquelarres que han nacido en este municipio del Moncayo, algunas de las cuales fueron recogidas por el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, que lo convirtieron en el único pueblo español oficialmente maldito y excomulgado por la Iglesia católica.

La feria se ha presentado este martes en la Diputación de Zaragoza (DPZ) en una rueda de prensa en la que han participado el diputado provincial Eduardo Arilla; el alcalde de Trasmoz, Eduardo Arilla, y la concejala María Eugenia Zúñiga.

Arilla ha destacado que este evento es ya "una tradición dentro de la provincia" y ha agradecido a los municipios de la zona del Moncayo la diversidad de actividades que organizan a lo largo de los fines de semana de primavera y verano.

"El llegar hasta las faldas del Moncayo es sin duda la excusa perfecta para pasar un buen fin de semana, un buen día entre sus habitantes, que se desviven por que estas tradiciones se hagan y funcionen lo mejor posible", ha asegurado, resaltando "la respuesta del público año tras año".

UNA FERIA QUE HA CRECIDO HASTA LOS 6.000 VISITANTES

El alcalde ha explicado que la feria comenzó como una pequeña fiesta y que, con los años, ha ido creciendo en visitantes y en la mejora de los espectáculos hasta aglutinar a entre 5.000 y 6.000 personas.

Pese a que Trasmoz es un pueblo "muy pequeño" --cuenta con entre 60 y 70 habitantes--, "muy limitado por la orografía", con pocos accesos, el Ayuntamiento y sus vecinos se han encargado de preparar una zona de aparcamientos, otra de avituallamiento o baños.

Cada año en la feria se elige bruja a una mujer del pueblo, a la que se suma otra Bruja de Honor, que en esta ocasión recaerá en la escritora aragonesa Irene Vallejo, quien será la encargada de acompañar al resto de brujas en un "paseíllo" y de pronunciar un pregón conjunto.

El mercado esotérico contará con 61 puestos de alimentación, textil, esoterismo, libros, cosméticos o juguetes, además de empresas locales. Como curiosidad, suele haber cada año unas cinco o seis personas que leen las cartas del tarot, las líneas de las manos o las runas, que atraen a numeroso público y concentran grandes colas.

Habrá también una exhibición de cetrería, "que gusta mucho a los niños" y, tras la comida, está programada una charla sobre Pedro Manuel de Urrea, último señor de Trasmoz, y sobre cómo se falsificaba moneda en el castillo de la localidad.

CAPTURA Y JUICIO DE LAS BRUJAS

Asimismo, tendrá lugar una representación teatralizada, a cargo de tres personas del pueblo, sobre cómo se capturaban las brujas, que es "el corazón de la fiesta". En la obra, los vecinos las apresan, las enjaulan, las llevan al campamento medieval y, a las 17.00 horas, se celebre el llamado "juicio de brujas".

Magia, pasacalles, combates medievales en el castillo, el espectáculo 'Realismo mágico', a cargo del faquir español Fakir Testa, una "endiablada cena" bajo el título 'Migas del infierno', la actuación de Pepín Banzo y Helena Perdomo y la representación teatralizada de 'La maldición de Trasmoz' completan una programación que finalizará a las 23.40 hora con la última bruja del pueblo, 'La tía Casca', junto con Os diaples d'Uerba en la plaza de España, en un espectáculo de música, luz y fuego.

Andía ha considerado que el éxito de la feria está relacionado con que todo lo relacionado con lo esotérico, con las brujas o con las cartas "está súper de moda", lo que ha llevado a Trasmoz a ser "el pueblo más pequeño que más está en los medios de comunicación", ya sea por las brujas, por la maldición o por la excomunión, que atraen de forma habitual rodajes o reportajes.

En cuanto al turismo, ha señalado que entre el 70 y el 80% viene de fuera de Aragón, de ciudades como Madrid, Barcelona, Valladolid o Valencia, y sólo un 30% de Zaragoza, lo que les está llevando a "dar una vuelta" para traer más visitantes aragoneses.