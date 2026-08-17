Tragedia en la N-122: Cuatro muertos y un herido grave en un accidente entre Bulbuente y Maleján (Zaragoza)

Mueren cuatro personas y otra resulta herida grave en un trágico accidente entre Bulbuente y Maleján. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han muerto y otra ha resultado herida grave en un tráfico accidente de tráfico consistente en el choque frontal entre un coche un camión en la N-122, entre las localidades zaragozanas de Bulbuente y Maleján.

Los cuatro fallecidos eran todos ocupantes del turismo que ha impactado contra el camión, ha informado la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). El herido grave ha sido trasladado en helicóptero hasta un centro hospitalario. Ha habido también un tercer coche involucrado en el siniestro, pero sin heridos.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado Bomberos de la DPZ, que han tenido que excarcelar a las víctimas. También han intervenido Guardia Civil y 061.