El transporte público se adapta y refuerza en las fiestas del Pilar con tranvía 24 horas y lanzaderas a Valdespartera

Plan de movilidad del autobús urbano de Zaragoza de las Fiestas del Pilar 2026 - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Zaragoza ha elaborado el Plan de Movilidad de las Fiestas del Pilar 2026, que sigue la línea de años anteriores y adapta las medidas a la programación de esta edición. Las fiestas se celebran del 9 al 18 de octubre, con el Recinto Ferial abierto hasta el 25 del mismo mes.

Como en otras ediciones, desde las 18.00 horas del viernes, 9 de octubre, y hasta las 23.45 horas del domingo, día 18, el puente de Piedra y la calle Don Jaime I estarán cerrados al tráfico para facilitar el acceso peatonal al centro desde la margen izquierda.

En esas mismas fechas, el paseo de Independencia se cierra al tráfico general y al autobús, al coincidir con las obras en curso en el Coso. La movilidad peatonal no se verá afectada. Ciclistas y VMP podrán circular, salvo en momentos concretos de los actos --pregón, ofrendas, Rosario de Cristal-- en los que la Policía Local podrá restringirlo.

El tranvía circulará, igualmente, con normalidad por ese tramo salvo en los momentos concretos que coinciden con actos del programa de fiestas o cuando sea determinado, por seguridad peatonal, por la Policía Local.

Los garajes de las calles Albareda, Bruil, Sanclemente y San Miguel tendrán acceso señalizado y se habilitará una ruta alternativa para el aparcamiento de Puerta Cinegia. No hay estacionamiento adicional en el entorno, por lo que se recomienda no acudir en vehículo privado.

AUTOBÚS URBANO: REFUERZOS Y DESVÍOS

El cierre del puente de Piedra y Don Jaime I hará necesario desviar las líneas 32, 35, N1, N2 y N7, con paradas habilitadas en el itinerario alternativo, que discurrirá por la calle Muel hacia el Puente del Pilar, Alonso V, Asalto, Paseo de la Mina y Constitución.

Los días 10, 11, 12 --festivo-- y 17 de octubre, las líneas 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 51, 52, Ci1, Ci2, Ci3 y Ci4 operarán con horario de día laborable. El domingo 18 lo harán con horario de sábado, salvo Ci1 y Ci2, que mantienen el laborable.

Las noches del 9 al 17 de octubre habrá además refuerzo nocturno en las líneas 21, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 52, Ci3 y Ci4.

El servicio nocturno Búho Bus será normal los días 10, 13, 14, 15 y 16 y doble los días 11, 12, 17 y 18. También será normal el sábado 24 y el domingo 25, tras las fiestas. El servicio PMRS --autobuses amarillos-- tendrá horario extendido del 9 al 25 de octubre.

LANZADERAS HASTA VALDESPARTERA: V1 CON NUEVO RECORRIDO

La V1, que une Puerta del Carmen --calle Hernán Cortés-- con la terminal de Valdespartera --calle Un Americano en París-- y funciona del 9 al 25 de octubre, contará con hasta 23 autobuses los días de mayor demanda. El recorrido de esta línea tendrá una variación respecto a años anteriores, motivada por las obras de la Avenida de Valencia.

En sentido Valdespartera, irá por Calle Santander --para en el número 34--, Duquesa Villahermosa --parada en números 10 y 109-- y retomará desde allí el trayecto habitual por Gómez Laguna.

La V4, que conecta Valdespartera --calle Isla del Tesoro-- con el Paseo de la Constitución como refuerzo al barrio, opera del 9 al 18 de octubre, con hasta 8 autobuses. Para agilizar el regreso desde el recinto ferial, se instalará una caseta de precobro y validación en la terminal de la V1, en la acera de la calle Un Americano en París, unos 100 metros antes de la parada. La caseta funcionará de 01.00 a 07.00 horas los días 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18 de octubre.

REFUERZO EN LAS LÍNEAS DE LOS BARRIOS RURALES

El CTAZ reforzará los horarios de todos los servicios entre la ciudad y los barrios rurales. Los días 10, 11, 12, 17 y 18, los servicios diurnos circularán con horario de día laborable.

Los Búho Bus funcionarán todas las noches, de la del viernes 9 a la del sábado 17 de octubre. Las noches del 10, 11, 12 y 17 se reforzarán con frecuencias de 30 a 45 minutos --Búho Buses dobles--.

Los servicios diurnos prolongarán sus salidas hasta aproximadamente las 03.00 horas del sábado 10 a la del domingo 18. La noche del lunes 19, la última salida de Zaragoza será a las 02.00 horas.

TRANVÍA LAS 24 HORAS Y CORTES PUNTUALES EN INDEPENDENCIA

La línea 1 del tranvía prestará servicio especial las 24 horas, sin interrupción, desde el viernes 9 hasta el domingo 18, jornada en la que finalizará a las 00.00 horas. Se mejoran las horas punta, con intervalos de 4,5 minutos en las franjas de mayor demanda, y la hora punta de la mañana se adapta al cierre del Espacio Z.

Las paradas de tranvía de Un Americano en París y Mago de Oz contarán con vallado, canceladoras, seguridad y presencia policial.

En los días de mayor afluencia, la línea se dividirá en dos tramos independientes, sin servicio en el tramo central --paseo de Independencia y Coso--. Los horarios de corte previstos son aproximados. Podrían modificarse en función de la afluencia de peatones si así lo determina la Policía Local.

VALDESPARTERA: RECINTO FERIAL Y ESPACIO ZITY

El Recinto Ferial --atracciones, Circo y Feria de la Cerveza-- funcionará del 9 al 25 de octubre. El Espacio Zity, con conciertos y verbenas, lo hará del 9 al 17 de octubre.

Se habilitan tres aparcamientos provisionales gratuitos, además de los ya existentes, con unas 1.550 plazas de coche y 60 de moto. Del 9 al 25, las avenidas de Casablanca, Salomón y La Reina de Saba funcionarán en sentido único para facilitar el acceso a los aparcamientos.

Este cambio implicará el desvío de la línea 59 por Avenida 21 de junio de 2009, La Mesta y Martín Díez de Aux hasta Cantando Bajo la Lluvia.

Habrá, además, parada de taxis en la entrada principal del Recinto Ferial, con vigilancia policial en las horas de mayor afluencia, y los taxis podrán salir las 24 horas hacia la Avenida del Séptimo Arte.

OTRAS AFECCIONES Y SERVICIO BIZI

La Oficina de Movilidad ha previsto también el resto de afecciones puntuales de la programación --Comparsas de Gigantes y Cabezudos, fuegos artificiales o actividades infantiles, entre otras--.

Se gestionan en coordinación con la Policía Local, a cuyo criterio quedan los cortes y desvíos adicionales. El servicio Bizi estará disponible 24 horas.