El transporte público urbano de Zaragoza superó los 129 millones de viajes en 2025

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes. - TONI GALÁN/AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El transporte público urbano de Zaragoza volvió a superar en 2025 todos los datos de uso del año anterior, alcanzando un total de 129 millones de viajes, con un aumento del 3,8% en el autobús y un 2,4% en el tranvía.

Por su parte, Bizi Zaragoza ha superado todas las previsiones para el primer año de funcionamiento, desde el 15 de enero de 2025, tras su extensión a toda la ciudad, ha informado el Ayuntamiento.

El autobús urbano completó en 2025, con datos provisionales pendientes de pequeños ajustes, con casi 98 millones de validaciones: 97.909.139, lo que supone 3.568.903 usos más que el año anterior, lo que se traduce en un incremento del 3,8%.

El tranvía, por su parte, también incrementa sus usos con 738.770 validaciones más que el año anterior, un 2,4%, con un total de 31.460.503 validaciones en 2025 frente a las 30.721.733 del año anterior.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado este lunes "la solidez" demostrada por la red de transporte, "capaz de seguir ofreciendo una amplia oferta de movilidad urbana en toda la ciudad". "No se trata de percepción, sino de números", ha apostillado, a lo que ha sumado la apuesta por los servicios públicos plasmada en el proyecto de presupuestso para 2026.

Gaudes ha hecho referencia a las mejoras introducidas ya en el año 2025, en concreto con la implantación de las dos nuevas líneas circulares, Ci3 y Ci4, "que se han consolidado como líneas de ciudad, uniendo barrios y distritos que hasta ahora no tenían comunicación directa". La Ci3 registra mensualmente 400.000 validaciones y la Ci4, 350.000, y las han usado 6,4 millones de veces desde el mes de marzo, lo que demuestra su "pertinencia".

BIZI SUPERA TODAS LAS PREVISIONES

La gran novedad en materia de oferta pública de transporte urbano en 2025 ha sido la implantación de Bizi Zaragoza, que "ha superado todas las previsiones de uso esperadas" y ha llevado al equipo de gobierno a adelantar seis meses la implantación completa de estaciones y bicicletas sobre la previsión inicial.

Actualmente, Bizi Zaragoza cuenta ya con 307.689 personas únicas que se han inscrito en su plataforma para hacer uso de cualquiera de sus modalidades de abono.

De ellas, 48.020 tienen abono anual, que durante el año 2025 ha tenido un precio promocional del 50% respecto al previsto inicialmente --30 euros frente a 60--. "Esta rebaja ha facilitado que muchos usuarios conozcan el servicio y opten por la bizi como medio de transporte habitual", ha indicado Gaudes.

Durante este primer año, se han usado 10.800 abonos mensuales, 248.869 abonos de un día y 337.861 billetes sencillos. Esto ha permitido alcanzar un total de 6.501.072 usos totales, lo que se traduce, a su vez, en casi 17 millones de kilómetros recorridos.

De media, cada mes, se han hecho 2.004.440 kilómetros este año, teniendo en cuenta además que hasta julio el servicio no tuvo una implantación completa.

"Estos datos están justo en la línea de nuestros objetivos como una de las 100 primeras ciudades climáticamente neutras: la implantación de este nuevo servicio de transporte personal moderno y accesible, con bicicletas de pedaleo asistido y que dan servicio a toda la ciudad, ha ocupado su propio espacio sin afectar objetivamente al uso del transporte público, que también sigue creciendo", ha remarcado la consejera.

Traducido en emisiones, el uso de Bizi ha supuesto el ahorro de 349.121 kilos de emisiones de CO2 a la atmósfera, "otro dato que se suma a las emisiones ahorradas gracias a la electrificación de la flota de autobús urbano que estamos acometiendo de manera progresiva", ha agregado.

Sustituir cada autobús diésel por otro eléctrico supone un ahorro de 1.700 toneladas de CO2 emitidas a lo largo de su vida útil. Se calcula que, cuando toda la flota esté sustituida por vehículos eléctricos, Zaragoza ahorrará más de 621.000 toneladas de emisiones de CO2