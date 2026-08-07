El transporte urbano por autobús registra 11,3 millones de pasajeros en junio en Aragón

Archivo - Autobuses eléctricos en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha subido un 2,2% en junio en Aragón respecto al mismo periodo del año anterior, hasta registrar una cifra de 11.332.000 pasajeros, frente a un aumento del 1,6% a nivel nacional.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del 3 mejor dato de viajeros en autobús en un mes de junio en la región de la serie histórica.

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Murcia (+12%), Extremadura (+10%) y Asturias (+8,6%) a la cabeza, excepto en Madrid en donde cayó un 6,4%.

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.