Transportes ejecuta las obras de reparación del firme de la A-23, en Zuera, con una inversión de 5 millones

Reparación del firme en la A-23, a la altura de Zuera. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras de reparación del firme de la A-23 a la altura de Zuera, en la provincia Zaragoza. Estos trabajos cuentan con una inversión de 5,36 millones de euros.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios hasta el viernes 13 de marzo, se procederá al corte de la calzada sentido Huesca de la autovía A-23, entre el km 312,2 y 316,6. Como consecuencia, permanecerán cerrados los ramales de salida y entrada de los enlaces 314 (Zuera Sur) y 316 (Zuera-Ejea de los Caballeros).

Para asegurar la fluidez del tráfico durante la afectación, estarán habilitados los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados: Los movimientos anulados en los enlaces afectados se podrán efectuar de manera alternativa a través del enlace 318 (Zuera Norte); el tráfico que circule sentido Huesca se desviará por la calzada sentido Zaragoza, que pasará a funcionar con doble sentido de circulación.

Esta actuación forma parte de las obras de emergencia que se están realizando tras el paso del último tren de borrascas, en varios tramos de la Red de Carreteras del Estado.