Trasmoz recupera la leyenda becqueriana de la tía Casca con motivo del eclipse solar del 12 de agosto

Archivo - Municipio de Trasmoz, en la Comarca de Tarazona y el Moncayo. - LOLA RUIZ - Archivo

TRASMOZ (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

La historia del único pueblo maldito y excomulgado de España, Trasmoz, también está unida al fenómeno de los eclipses: desde el asociado a la muerte de la tía Casca hasta el ocurrido tras la muerte del poeta sevillano ligado al Moncayo, Gustavo Adolfo Bécquer. Así, este pueblo zaragozano, conocido por sus leyendas de brujas, será un escenario "privilegiado y cargado de simbolismo" para contemplar el hito astronómico previsto el 12 de agosto de 2026.

La villa del Moncayo mirará al cielo a mediados del mes de agosto para revivir asimismo una de sus leyendas más populares, la protagonizada por la tía Casca. De este personaje, al que hace referencia Gustavo Adolfo Bécquer en 'Cartas desde mi celda', se cuenta que su muerte coincidió, hace 176 años, con otro eclipse.

En este contexto, Tiempo de Brujas, que se alzó con el tercer premio a la mejor Experiencia Turística de Aragón en 2025, ha diseñado una jornada especial para vivir este momento con "emoción, conocimiento y simbolismo", ha señalado la fundadora de Tiempo de Brujas, Lola Ruiz, organizadora de este evento, en declaraciones a Europa Press.

"La figura de Bécquer es muy importante para Trasmoz, porque es uno de los pueblos a los que más líneas le ha dedicado --durante su estancia en el Moncayo-- y, además, vivió eclipses totales. Ese hecho, unido a la historia de la tía Casca, a cuya muerte también se asocia un eclipse, nos hizo ver que sería un día especial y no volveríamos a vivirlo en cien años, cuando ninguno de nosotros esté aquí", ha contado Lola Ruiz, quien también es la IX Bruja de Trasmoz.

Por ello, "se nos ocurrió organizar esta actividad, para que la gente pasase un día de convivencia más allá de disfrutar del eclipse", ha explicado la fundadora de Tiempo de Brujas, quien ha asegurado que un día nublado no estropeará la experiencia.

Sobre la afluencia de gente durante el próximo 12 de agosto en Trasmoz, Lola Ruiz ha indicado que lo positivo de elegir esta actividad es "la tranquilidad" con la que los integrantes del grupo cerrado podrán pasar la jornada: "Tendremos un sitio específico para comer y disfrutar de proyecciones".

"Ya tenemos muchas reservas", ha reconocido Lola Ruiz a mediados del mes de marzo, "pero todavía están abiertas las inscripciones", pero hay un límite establecido por cuestiones de organización. No obstante, en función del número de personas que participen en la actividad se subdividirá el grupo en otros más reducidos para mayor comodidad, "siempre con una persona de referencia para resolver dudas" y, en el caso, del eclipse, cuya duración aproximada será de dos minutos, "lo veremos todos juntos".

12 DE AGOSTO DE 2026

La mañana del 12 de agosto comenzará con una visita guiada a la villa y a su emblemático castillo del siglo XII. Después habrá charlas astronómicas e históricas sobre "Los tres eclipses de Bécquer", además de comida, photocall y un cierre ceremonial con queimada y dulces.

Los asistentes recibirán el exclusivo "Pack Eclipse", que incluye gafas homologadas, mochila impermeable, chapa conmemorativa, un obsequio astronómico y un diploma oficial que acreditará haber sido testigo de este día irrepetible.

Las reservas para la experiencia completa están disponibles por un precio de 75 euros por persona, 40 euros para niños de 2 a 6 años. Desde Tiempo de Brujas han incidido en que las plazas son limitadas y pueden solicitarse a través de su web 'www.tiempodebrujas.com', del correo 'info@tiempodebrujas.com' o en el teléfono '619 753 008'.

Paralelamente, el eclipse podrá disfrutarse libremente desde la localidad y habrá un mercadillo artesanal y esotérico abierto a todo el público, sumando ambiente festivo a la jornada.

CHARLAS

Respecto a las charlas previstas, Lola Ruiz ha adelantado que, por un lado, se abordará el aspecto "pagano", la relación de Gustavo Adolfo Bécquer con los eclipses y las tradiciones y festividades asociadas a estos fenómenos en el pasado.

Por otro lado, será Cristina Margalejo la persona encargada de ahondar en el fenómeno desde la perspectiva de la física. Doctora en Física e investigadora en el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías (CAPA) de la Universidad de Zaragoza, centra su trabajo en la física de partículas experimental, participando en los experimentos CAST e IAXO, vinculados al CERN.

Además, Margalejo es graduada en Astronomía y Astrofísica y licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Ha sido candidata en el proceso de selección de astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) y ha colaborado como miembro de un panel científico del programa APRA de la NASA.

Compagina su labor investigadora con la divulgación científica, acercando la ciencia y la astronomía a todos los públicos, lo que la llevará a participar en esta actividad en Trasmoz el próximo 12 de agosto.