Una treintena de expertos europeos reflexionan en Tarazona sobre el futuro de los conventos rurales . - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

TARAZONA (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

Una treintena de expertos, representantes institucionales y profesionales del patrimonio se han dado cita este miércoles en Tarazona en la jornada "Tras los muros del silencio: el futuro de los conventos rurales en Aragón", organizada por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) dentro del proyecto europeo ReliHE.

Este encuentro ha abierto un espacio de debate sobre la conservación y la reutilización de este patrimonio religioso para usos culturales, sociales y turísticos vinculados al desarrollo sostenible del medio rural, ha informado la institución provincial.

En esta jornada, la DPZ ha recordado su compromiso con el territorio, destacando que es la institución aragonesa que más medios y recursos ha destinado en los últimos años al patrimonio mueble e inmueble, tanto civil como religioso.

"Todos los años se aprueban partidas específicas para estas intervenciones, porque el apoyo al patrimonio es también una apuesta por el medio rural", ha subrayado el coordinador del Área de Ciudadanía de la DPZ, Juan José Borque.

EXPERIENCIA DE LA FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL

La Fundación Tarazona Monumental ha presentado su experiencia en la gestión del patrimonio conventual, poniendo como ejemplo los trabajos desarrollados en los conventos de San Joaquín y Santa Ana.

El gerente de la Fundación, Julio Zaldívar, ha explicado que está trabajando en la creación de una ruta que permita replantear los procedimientos de intervención y explorar nuevos usos para estos espacios.

Por su parte, la historiadora del arte Natalia Juan ha ofrecido una ponencia centrada en los retos de futuro del patrimonio conventual.

El encuentro ha continuado con una mesa redonda moderada por la propia Natalia Juan donde se han mostrado casos concretos y buenas prácticas de nuevos usos e intervenciones en conventos del medio rural en Aragón donde han intervenido el alcalde de Gotor, José Ángel Calvo, el doctor en Historia y representante del Ayuntamiento de Borja, Alberto Aguilera y el gerente de la Fundación Tarazona Monumental, Julio Zaldívar.

El encuentro ha concluido con un mensaje compartido: repensar el patrimonio religioso con nuevos usos sostenibles es clave tanto para garantizar su conservación como para impulsar nuevas oportunidades en el medio rural.

PROYECTO EUROPEO RELIHE

Este evento forma parte del proyecto europeo ReliHE (Religious Heritage in Rural Areas), financiado por el programa Interreg Europe. Se trata de un proyecto coordinado por el Politécnico de Turín y cofinanciado por la Unión Europea con un presupuesto de más de 1,5 millones de euros, tiene una duración de cuatro años y cuenta con socios en Italia, Alemania, Países Bajos, Polonia, República Checa, Letonia y España, representada a través de la DPZ.

ReliHE persigue el objetivo de repensar el patrimonio religioso en áreas rurales como motor de desarrollo sostenible, cohesión social e innovación cultural.

Para ello, el proyecto promueve el intercambio de experiencias entre países y el diseño de políticas públicas que faciliten la reutilización de estos edificios singulares.

Se busca dar respuesta a un fenómeno común en toda Europa: la secularización y los cambios demográficos que han dejado a miles de conventos, monasterios e iglesias infrautilizados, cuando en realidad constituyen un recurso estratégico para el desarrollo local.

En ReliHE, la institución provincial aporta su experiencia en gestión del patrimonio histórico-artístico y se encarga de coordinar encuentros con agentes locales, sistematizar buenas prácticas y difundir resultados, contribuyendo así al desarrollo de estrategias europeas innovadoras.

Además, participa en la fase de intercambio de experiencias internacionales y en la identificación de soluciones adaptativas inspiradas en documentos estratégicos como el Libro Verde del Patrimonio Cultural Europeo, la Declaración de Leeuwarden, la Convención de Faro y la Estrategia Europea del Patrimonio para el Siglo XXI.

Estos marcos recomiendan apostar por la gobernanza participativa, la sostenibilidad ambiental y la integración del patrimonio en la vida comunitaria.