Tres estudiantes zaragozanos reciben una beca de Fundación 'la Caixa' para cursar posgrados en el extranjero

Sus Majestades los Reyes de España han presidido la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación 'la Caixa', otorgadas a los cien universitarios seleccionados en la convocatoria de 2022, tres de ellos zaragozanos.

Se trata de la 41 edición del programa de Becas de la entidad, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo, ha informado Fundación 'la Caixa' en una nota de prensa.

El acto, celebrado en CaixaForum Madrid, también ha contado con la asistencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; del ministro de Universidades, Joan Subirats; y del vicepresidente de la Fundación 'la Caixa', Juan José López Burniol.

Este último ha subrayado el compromiso con la formación de excelencia de los jóvenes como una de las líneas de actuación "más emblemáticas y consolidadas" de la fundación. "Estamos convencidos de que el avance del conocimiento constituye una de las vías más eficaces para el cumplimiento de nuestra misión: construir una sociedad más justa y más próspera, especialmente para quienes más lo necesitan", ha remarcado.

REPRESENTANTE DE LOS BECARIOS

En representación del colectivo de becarios de la Fundación 'la Caixa', la profesora de Ciencias Biomédicas e investigadora del Grupo de Ingeniería de Materiales (GEMAT) del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), Núria Oliva, se ha dirigido a los asistentes.

"Hace 12 años estaba sentada en el mismo sitio que vosotros, a punto de irme a los Estados Unidos. Aquella oportunidad me permitió potenciar mi pasión por la investigación sobre el cáncer de mama, trabajar en el desarrollo de nuevos tratamientos basados en nanotecnología y biomateriales, y posteriormente formar mi propio grupo de investigación", ha contado.

Asimismo, ha continuado: "Ahora, 12 años después, he podido volver a casa con todo el bagaje acumulado y lo hago otra vez con una beca de la Fundación 'la Caixa', en este caso una beca Junior Leader para realizar un posdoctorado en mi ciudad. Nada de todo lo que he conseguido en mi carrera científica habría sido posible sin estas becas y, por ello, como antigua becaria y como becaria de nuevo, os animo a disfrutar y a aprovechar esta gran oportunidad".

LOS ESTUDIANTES ZARAGOZANOS

Los tres estudiantes zaragozanos beneficiados con esta beca son Sergio Perdiguer Torralba, Francisco Javier Pomar Villuendas y Daniel Sanromán Alias. Todos ellos han obtenido su grado en la Universidad de Zaragoza y son naturales de la capital aragonesa.

El primero cursa un doctorado en Historia y Teoría de la Arquitectura en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Es graduado en Arquitectura y ha centrado sus intereses académicos en la arquitectura y las infraestructuras coloniales y poscoloniales en el Sáhara Occidental. El objetivo de su programa de doctorado es contribuir al debate constante sobre descolonizar la historia de la arquitectura en España.

Francisco Javier Pomar Villuendas cursa un máster en Campos Cuánticos y Fuerzas Fundamentales en el Imperial College London, en Reino Unido. Es graduado en Física y en Matemáticas. Desde el verano de 2020 colabora con el Departamento de Física Teórica de la Universidad de Zaragoza. También ha disfrutado de una beca de colaboración del Gobierno de España en 2020 y un contrato de Investigador Novel N4 en 2021 para realizar un proyecto en física matemática. Además, es aficionado a la música clásica y estudia violín. Desde 2006, ha dado varios conciertos de violín y piano en España y Alemania.

Daniel Sanromán Alias cursa un máster en Filosofía Antigua en la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich, en Alemania. Es graduado en Filosofía y en Estudios Clásicos. Sus intereses académicos se centran en lograr la síntesis de las diversas aportaciones ofrecidas por las distintas ciencias de la antigüedad (arqueología, historia, filología e historia de la filosofía), así como de las ciencias sociales (sociología, antropología) para ofrecer una comprensión distinta y actualizada del legado clásico que esté orientado a la exigencia inexcusable de verdad y honestidad científica, pero a su vez a las demandas del mundo presente de sentido y orientación.

Con su programa de máster pretende ampliar su conocimiento sobre el pensamiento antiguo en general, y de la tardo-antigüedad en especial, con el objetivo de lograr una síntesis científica comprensiva de tan fascinante época del pensamiento humano.

PERFIL DE LOS NUEVOS CIEN BECARIOS

Las cien becas concedidas están repartidas entre cuatro continentes: 58 becas son para estudiar en Europa; 40 becas, para estudiar en América del Norte; una beca, para estudiar en Asia, y una, para estudiar en Oceanía. Los países que más becarios atraen son Estados Unidos (35) y Reino Unido (34).

Los cien becarios de la promoción del año 2022 provienen de 28 provincias españolas, de cuatro distritos portugueses y de otros cinco países. Las provincias de origen con más becarios son Barcelona (26), Madrid (12), Coruña (4), Vizcaya (4) y Valencia (4).

La edad media de los becarios es de 25,9 años en el momento de recibir la beca. A esta edición se han presentado 978 solicitudes. La eficacia de este sistema de selección se refleja posteriormente en el éxito de los becarios de la Fundación 'la Caixa' al conseguir ser admitidos en las mejores universidades del mundo.

Las universidades que más becarios reciben son Oxford (7), Cambridge (6), ETH Zürich (6), Columbia University (5), Imperial College London (5), The London School of Economics and Political Science (5) y Massachusetts Institute of Technology (4).

Los estudios que se van a cursar son 67 másteres, 28 doctorados y tres estancia de investigación. Las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías (17), las matemáticas (10), el derecho (7), las ciencias económicas y de empresa (7) y las ciencias médicas y de la salud (6).

Desde el inicio del programa de Becas de posgrado en el extranjero, en el año 1982, hasta la convocatoria del año 2022, la Fundación 'la Caixa' ha destinado una inversión acumulada de casi 200 millones de euros a la formación de 3.784 estudiantes en el extranjero. En el caso de 2022, se dedica 10,7 millones de euros. El coste medio de cada una de las becas concedidas para cursar estudios de posgrado en el extranjero es de 90.000 euros.