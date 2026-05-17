Tres mil personas corren por las víctimas de accidentes de tráfico en la Ponle freno 2026

Foto de la salida de la Ponle Freno 2026 celebrada este domingo en Zaragoza. - ATRESMEDIA

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La solidaridad con las víctimas de accidentes de tráfico ha vuelto a tomar las calles este domingo en Zaragoza de la mano de la Ponle Freno, la mayor plataforma de acción social de Atresmedia junto a Fundación AXA, que ha continuado con su Circuito de Carreras 2026 en una multitudinaria cita que ha reunido a 3.000 participantes de entre los que han resultado vencedores Roberto Martin Aznar e Isabel Macías Chow en la 10K y Javier Castells Guiu y Lucía Sancho Martínez en la prueba de 5K.

Con la colaboración de CGA Red de Talleres como patrocinador oficial, la Ponle freno de Zaragoza ha partido este domingo a las 10.00 horas, recorriendo sendos circuitos circulares de 10 y 5 kilómetros con la Plaza del Pilar --confluencia con la calle Alfonso I-- como punto de partida y llegada en una carrera que ha contado con un marco incomparable.

En la 10k han acompañado a Roberto Martín Aznar en el podio masculino Noé Larroy Gil y José Antonio Muro Supervía, mientras que en el podio femenino la atleta aragonesa Isabel Macías Chow ha figurado en lo más alto por delante de Cristina Herrero Ciudad, segunda, y Carmen Gurria Alonso, tercera.

Por su parte, en la 5K, el cuadro de honor de hombres lo han formado Javier Castells Guiu, Achraf Sellak Idrissi, segundo, e Iñaki Inda Araguás, tercero. Y en el femenino, Lucía Sancho Martínez ha sido primera, Cristina Franco García, segunda y Gema Montón Blasco, tercera.

La jornada ha contado con el respaldo de numerosas autoridades, encargadas de portar la pancarta de salida bajo el lema de la iniciativa: "No te pares, hoy correr salva vidas", símbolo del compromiso de PONLE FRENO por reducir las víctimas en carretera y fomentar una movilidad más segura.

Entre las personalidades que han arropado la cita estaban el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate; el director general del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno AXA, Iñaki Lerga; la directora de AXA en la Zona Norte, Iratxe Mazas; la directora de Marketing de CGA, Eva María Laguna; además del teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de sector Tráfico Aragón, José Luis Díaz Sánchez; el delegado de AESLEME en Aragón, Francisco Antonio Ureta Torcal; y el director 'Noticias de la Mañana' de Antena 3, Manu Sánchez.

EL evento también ha contado con la presencia del veterano Abel Antón, Bicampeón del mundo de maratón, Pedro Barredo; responsable comercial Cristalbox; Fernando Cantín; Director comercial iberica BREMBO, Víctor Quintana; Director financiero BREMBO, Daniel Julián; Responsable de Comunicación Comercial de Alcampo, Sara Gao; Gerente Centro Comercial Torreo Outlet, Andrés Muñoz; Director de Marketing de Maquinza, Alejandro Peribañez; Responsable de marketing de concesionario Carza, Helena Araus; Directora de marketing de Ceste, Silvia Martin; Especialista marketing de Ñaming y Tatiana Briones; especialista marketing de Coolpack.

MANIFIESTO PONLE FRENO PEATONES 2030

Este año, además de participar por quinta ocasión en el Circuito de Carreras, Zaragoza se ha adherido al Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030, sumándose así al compromiso de impulsar las medidas técnicas, estructurales, normativas y humanas que puedan ayudar a contribuir a que, en 2030, el número de peatones fallecidos o heridos graves se reduzca a la mitad respecto a las cifras de 2019, año previo a la pandemia.

Su alcaldesa Natalia Chueca Muñoz firmó este compromiso el pasado jueves en un acto en el que también se dieron a conocer los resultados del estudio sobre la percepción de la seguridad vial de los peatones en Zaragoza.

Según este informe, para 4 de cada 10 peatones, la seguridad en Zaragoza se mantiene igual que hace unos años. El resto se divide entre quienes opinan que la situación ha mejorado (24%) o ha empeorado (35%). Mucho más alto, casi el 70% de los encuestados, opina que el límite de 30 km/h en ciudad, medida que cumple cinco años, ha mejorado la seguridad de los peatones.

Los zaragozanos ven con buenos ojos una mayor firmeza en el cumplimiento de las normas a los peatones: más del 70% estaría a favor que se sancione a los peatones que cruzan con el semáforo en rojo, fuera de los pasos habilitados o mientras utilizan el teléfono móvil.

Los ciudadanos de Zaragoza califican la seguridad peatonal de su ciudad con un bien alto (6,6), por encima del resto de ciudades españolas y, de cara al futuro, iluminar los pasos de peatones (7,90) es la medida mejor valorada por los ciudadanos para mejorar la seguridad de los peatones, seguida de aumentar las sanciones a los conductores que se salten los semáforos en rojo (7,67) y aumentar las señales viales en los semáforos (7,38).

La mitad de los ciudadanos de Zaragoza son optimistas y un 51% cree posible lograr el objetivo 2030 de reducir a la mitad las víctimas mortales y los heridos graves por atropello en su ciudad en 2030.

En 2026, año en el que PONLE FRENO cumple la mayoría de edad, vuelve a desplegar su circuito de carreras después de que el año pasado batiera todas sus marcas, gracias a la participación y solidaridad ciudadana. Así, en 2025 logró cifras de récord históricas, tanto en participación, con 39.423 personas inscritas, como en recaudación, con un total de 441.503 euros en las carreras del año pasado.

Lo que sigue inalterable es su fin, pues toda la recaudación es para las víctimas de accidentes de tráfico o para proyectos que ayuden a evitarlas. Así, los fondos de la carrera de Zaragoza irán destinados íntegramente al proyecto 'Te puede pasar', un programa de prevención de siniestros viales realizado por la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) y dirigido al alumnado de Secundaria y primero de Bachillerato.