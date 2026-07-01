Tres nuevas parroquias se suman a la red de espacios seguros contra la violencia machista

Archivo - Iglesia de Santa Rita con las imágenes de Cristo Resucitado la Virgen de la Esperanza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres nuevas parroquias se han sumado a la red de espacios seguros de la ciudad contra la violencia machista, por lo que ya son ocho las iglesias que forman parte de esta iniciativa, después de que el Ayuntamiento de Zaragoza firmara un acuerdo de colaboración con el arzobispado de Zaragoza, el pasado mes de mayo.

Además, se ha formado ya a cincuenta voluntarios procedentes de las distintas parroquias y en septiembre se impartirá una nueva formación ante la nueva demanda.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha celebrado la buena acogida que ha tenido la propuesta 'Parroquias seguras' en una entrevista radiofónica, donde ha anunciado que recientemente se han incorporado la iglesia de Santa Rita de Casia, en el Camino de las Torres; Nuestra Señora de Belén, en el Picarral; y Santa Ana, en la calle Valle de Broto.

Estas se suman a las parroquias de San Lamberto, Nuestra Señora de Montserrat, Sagrada Familia, San José y Santa Engracia.

IMPLICACIÓN DE TODA LA SOCIEDAD

Esta colaboración busca dar a conocer los recursos y profesionales municipales con los que cuenta el Ayuntamiento para luchar contra la violencia machista, que es la mayor expresión de desigualdad entre hombres y mujeres, y una lacra que requiere la colaboración e implicación de toda la sociedad.

Como destacó la alcaldesa en la presentación, es una iniciativa que nace del propio Arzobispado en la línea de otras acciones impulsadas por el Ayuntamiento en este sentido, como el protocolo de adhesión con los establecimientos de ocio y los taxis seguros.

"La lucha contra la violencia machista es un asunto de todos y, además de a las Administraciones públicas, debe implicar a toda la sociedad", ha abundado.

En este caso, las parroquias actúan como un primer punto de apoyo para aquellas mujeres que necesitan atención y todavía no han acudido a los servicios especializados. El objetivo es ofrecer una primera acogida segura y facilitar esa atención profesional para derivarlos después a los profesionales de la Casa de la Mujer.

Las parroquias son un espacio idóneo para sumarse a esa red. Se encuentran en todos los barrios de la ciudad y son para muchos vecinos y vecinas un lugar de proximidad y cercanía, al que muchas veces se acude en momentos y en situaciones complicadas, buscando confianza y apoyo. "Una parroquia es, para muchas personas, un hogar donde alguien te recibe, te escucha, te pregunta cómo estás y se preocupa por ti", ha apuntado.

RED DE ESPACIOS SEGUROS: DESDE LOS BARES A LOS TAXIS

Se adhieren así a la red de espacios seguros, que comienza con los establecimientos de ocio nocturno, con los bares y discotecas, y continúa con las comisiones de fiestas de los barrios, peñas, los centros deportivos municipales y los taxis de las dos cooperativas, a los que se prestó material gráfico y asesoramiento por parte del Ayuntamiento.

Esa labor se hace ahora también con las parroquias, a cuyos responsables y voluntarios se imparte una formación específica por parte de las profesionales del Servicio de Igualdad.

En ella, se abordan contenidos necesarios para una primera atención, como la compresión del impacto psicológico que genera la violencia, la acogida y escucha indicando las actitudes que favorecen la confianza y la comunicación y el protocolo de actuación con pautas concretas ante una situación de riesgo o urgencia.

El objetivo del convenio derivar a los profesionales, y por ello, se les ha informado de todos los recursos y servicios municipales disponibles en el Ayuntamiento para la atención a las mujeres víctimas de violencia machista.

El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece atención social y psicológica, asesoramiento jurídico, orientación laboral y atención educativa para madres e hijos que sufren violencia, además de una red de alojamientos temporales o las ayudas al alquiler o la hipoteca para fomentar la autonomía.

931 MUJERES ATENDIDAS EN 2025

En el último año se ha atendido a 931 mujeres, de las que 570 han sido nuevos casos. Además, se ha prestado atención educativa a 112 mujeres, se realizaron 522 consultas en la asesoría jurídica y se impulsó la inserción laboral de 61 mujeres.

El Ayuntamiento continúa desarrollando programas de concienciación y sensibilización en centros educativos, en los que han participado más de 1.900 alumnos.

Por su parte, la Archidiócesis se compromete a prestar acogida a las mujeres que acudan a la parroquia en una situación de violencia y ofrecerles un espacio de seguridad, derivándolas a la Casa de la Mujer, además de impulsar iniciativas de concienciación y sensibilización. El acuerdo tiene una duración de un año, que se podrá prorrogar de forma automática, y no supondrá coste económico para el Ayuntamiento. Además, se formará una Comisión de Seguimiento formada por representantes de ambas instituciones para evaluar el desarrollo del programa.