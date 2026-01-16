El TSJA admite un recurso de CSIF contra el Bachillerato concertado en Aragón

Archivo - Palacio de los Luna de Zaragoza, sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), de la Fiscalía Superior y de la Secretaría del Gobierno. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha admitido a trámite el recurso-contencioso administrativo presentado por el sindicato CSIF contra la Orden de 27 de noviembre de 2025, que abre la puerta a la concertación del Bachillerato a partir del curso académico 2026-2027.

CSIF ha indicado que esta etapa educativa, que hasta ahora no estaba financiada por la administración autonómica, podrá ser gratuita en centros privados que lo soliciten, siempre que el Gobierno aragonés lo financie vía presupuesto y que los centros cumplan los requisitos previstos.

En este sentido, la organización sindical ha recordado que el Bachillerato no forma parte de la enseñanza básica obligatoria, por lo que no existe la obligación jurídica de garantizar su gratuidad en centros conertados.

Por tanto, el concierto del Bachillerato "carece de fundamento constitucional expreso, desborda la finalidad del régimen de conciertos educativos y compromete la eficiencia del gasto público", ha defendido CSIF, que ha recalcado que la opción "jurídicamente más sólida" es mantener la gratuidad de esta etapa en la red pública y garantizar un acceso equitativo mediante becas y ayudas.

La vicepresidenta de CSIF Aragón, Mónica de Cristóbal, ha asegurado que la concertación del Bachillerato es "totalmente innecesaria" ya que ahora mismo hay más de 2.500 plazas de estos estudios sin ocupar en los centros públicos de la Comunidad.

"El dinero público debe ir para la educación pública, donde tenemos muchas carencias de personal docente y no docente, y muchos problemas de infraestructuras", ha reivindicado de Cristóbal, quien ha rechazado "rotundamente" la privatización de la enseñanza por parte del Gobierno autonómico y ha advertido de que seguirán movilizándose en la calle, mientras está abierta la vía judicial.