El TSJA y el SAMA impulsan la mediación intrajudicial en conflictos laborales

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) impulsan la mediación intrajudicial en conflictos laborales con un protocolo de colaboración que han firmado este lunes el presidente del órgano judicial, Manuel Bellido, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el presidente de la Fundación SAMA y director general de Trabajo, Jesús Divassón.

Al acto han asistido la presidenta del SAMA, Concha Gil, y representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, en el Palacio de los Luna, sede del TSJA.

Aragón será la primera comunidad que desarrolle el convenio firmado en julio a nivel nacional entre el Consejo general de Poder Judicial y los agentes sociales para impulsar esta mediación. El protocolo en la comunidad aragonesa entra en vigor el 1 de abril.

Para la vicepresidenta del Gobierno, "que Aragón sea pionera en la puesta en marcha de esta medida demuestra el compromiso que tenemos con la agilización de la Justicia porque la colaboración con un órgano tan eficiente como el SAMA, que resuelve tres de cada cuatro casos que le llegan, puede ser muy útil en este aspecto".

Vaquero ha destacado, asimismo, la importancia de resolver los conflictos laborales "a través de la mediación". "Hay que buscar el acuerdo y que los juzgados y el SAMA intensifiquen su colaboración será muy positivo también para los ciudadanos".

"En Aragón sabemos que el pacto es un valor muy singular y que nos diferencia de otras comunidades autónomas", ha continuado Vaquero, subrayando que Aragón es la primera comunidad que lleva adelante este acuerdo alcanzado entre el CGPJ y los agentes sociales, tras lo que ha puesto de relieve "la lealtad institucional" que lo ha propiciado.

"Es un impulso además también a la agilización de la justicia, una justicia más humana, más basada en ese acuerdo y que conseguirá también en cierta manera tratar de evitar la saturación de los juzgados del orden de lo social, donde hay una gran carga de trabajo, y de esta forma los jueces podrán derivar al servicio de mediación la resolución de estos conflictos", ha expuesto Vaquero.

Manuel Bellido ha realzado la mediación que hace el SAMA "porque convence más a las partes. No hay un vencedor ni un vencido. Cuando ellos llegan a un acuerdo es más fácil que se cumpla. Además cuando hay una resolución se puede atender a algunos conceptos que un juez no puede valorar como, por ejemplo, las relaciones personales".

"La mediación es muy eficaz, en particular cuando la relación laboral no ha terminado, sino que hay un conflicto y si no se cierra pueda dar lugar a nuevos conflictos". Con el protocolo de colaboración firmado este lunes, "el juez podrá, si están de acuerdo las partes, enviarlos al SAMA con carácter previo", ha dicho Bellido.

Concha Gil ha considerado que este acuerdo "es tremendamente positivo" y que el patronato del SAMA "está encantado de volver a poner un instrumento más para las empresas y los trabajadores de Aragón".

Ha apuntado que el SAMA ha recibido más de 2.000 expedientes en el último trimetre y que en el caso de los despidos hay acuerdo en el 75% de los casos y no han ido al juzgado. "Esperamos un poquito más de trabajo" con este protocolo, ha indicado.

MÁS DE 25 AÑOS

El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje cumplió 25 años en 2024. En este periodo se han tramitado 169.325 expedientes, de las cuales se han resuelto favorablemente el 75%. De todas ellas, 166.073 han sido de carácter individual y 3.232 de carácter colectivo.

En 2024, el SAMA experimentó por cuarto año consecutivo, un aumento de su actividad individual, llegando a las 9.898, con un crecimiento del 1,81% con respecto a 2023.

La cifra del año pasado supone un nuevo récord en las mediaciones del realizadas por el servicio. En los últimos cuatro años, el aumento ha sido del 36,4%.

Los procedimientos de carácter colectivo han experimentado también un incremento de actividad, que en este caso se cifra en el 23,53% respecto a 2023. Si acotamos esta cifra a los expedientes tramitados con ocasión de una convocatoria de huelga, los 75 tratados en 2024 supone la cifra más alta de la historia del SAMA.

Como dato reseñable, el servicio de mediación aragonés sí que puede resaltarse que desde 1 de enero a 31 de diciembre de 2024 ha evitado con su trabajo la pérdida de un total de 660.861 horas de trabajo, lo que suponen 82.608 días de trabajo no perdido o productivo. Teniendo en consideración el salario diario medio establecido por el Instituto Nacional de Estadística, implica una recuperación de 5.887.445 euros en 2024.