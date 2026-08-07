El Tubo de Zaragoza se convierte en Bien de Interés Turístico de Aragón. - DANI MARCOS

ZARAGOZA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tubo ya cuenta oficialmente con la declaración de Bien de Interés Turístico de Aragón. Tras la solicitud y el expediente tramitado por el Ayuntamiento de Zaragoza bajo el impulso de su alcaldesa, Natalia Chueca, el Ejecutivo autonómico ha concedido este reconocimiento a una de las zonas más emblemáticas y con mayor tradición de la capital aragonesa.

Tal y como recoge la resolución, que será publicada en breve en el Boletín Oficial de Aragón, El Tubo se trata de una zona de referencia y de arraigo "que constituye una experiencia auténtica de la cultura local y un núcleo activo de la vida económica, social y cultural de la ciudad".

La alcaldesa ha mostrado su satisfacción por un logro que "recoge el reconocimiento oficial al valor cultural, urbanístico y gastronómico de El Tubo, con beneficios interesantes para la zona y para Zaragoza". Asimismo, Chueca ha remarcado que "El Tubo forma parte de la identidad de la ciudad y es una de las mejores cartas de presentación de la ciudad para quienes nos visitan".

Entre los aspectos que sustentan la validación de esta candidatura destaca el valor patrimonial e histórico de un espacio con más de cien años de vida, enclavado entre las calles Mártires, 4 de agosto, Cinegio, Libertad, Blasón Aragonés, Ossau, Plaza Sas, Pino y Estébanes.

"No se trata únicamente de una zona de hostelería, sino de un auténtico producto turístico urbano, capaz de proyectar una imagen diferencial de la ciudad asociada a la autenticidad, la gastronomía, la convivencia y la vitalidad del centro histórico", recoge la orden.

BENEFICIOS ESTRATÉGICOS PARA EL TUBO Y PARA LA CIUDAD

Esta distinción va a suponer un indudable revulsivo para la zona, considerada como uno de los grandes dinamizadores de la hostelería local. Según los datos aportados por la Asociación de Empresarios Sector "El Tubo", se han generado 302 puestos de trabajo directos y 1.100 indirectos, con unas plantillas medias de 5,5 trabajadores y una facturación media global de casi 20 millones de euros.

Entre los beneficios que este hecho reportará a la zona, destaca una mayor proyección turística y un refuerzo a la promoción institucional, puesto que El Tubo pasa a integrarse en los circuitos oficiales de promoción del Gobierno de Aragón a nivel nacional e internacional, incrementando así su capacidad de atracción de visitantes.

Asimismo, ser considerado Bien de Interés Turístico supone un reconocimiento oficial al patrimonio histórico y gastronómico de este enclave, avalado por la singularidad de sus calles, con vestigios romanos, mudéjares y modernistas, y de locales centenarios emblemáticos, como Casa Lac o el cabaret El Plata.

El Tubo cuenta con unas fiestas propias impulsadas por la Asociación de Empresarios Sector 'El Tubo', que además desarrolla otras muchas acciones de dinamización, así como otras vinculadas con el medio ambiente como 'El Tubo #PorElClima', para acercarse al a neutralidad climática y cero emisiones.

Desde la Asociación de Empresarios del sector El Tubo, han manifestado su agradecimiento ante la satisfactoria resolución de esta solicitud, que viene a reforzar la labor de la entidad por posicionar esta zona al más alto nivel.

Acciones como 'El Tubo #PorElClima', en su apuesta para acercarse a la neutralidad climática, o el hecho de tener unas fiestas propias han permitido proyectar este espacio de forma exponencial.

"Queremos manifestar nuestro agradecimiento por el apoyo que se da a El Tubo. Este reconocimiento nos va a permitir impulsar la renovación que recoge nuestro plan director, mejorando la decoración, la pavimentación y la iluminación. Como asociación, seguiremos trabajando para obtener un reconocimiento a nivel nacional y consolidarnos como uno de los principales barrios gastronómicos urbanos de España", ha señalado el presidente de la entidad, Emilio Peña.