El turismo en Aragón crece un 1,46% en 2025 y bate un nuevo récord

Archivo - Sede de la Oficina de Turismo de Huesca - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha batido un nuevo récord turístico en 2025, con un incremento del 1,46% en el número de viajeros y un 3,74% en el de pernoctaciones, según los datos definitivos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estas cifras, la Comunidad consolida su tendencia de crecimiento con un total de 4.077.429 viajeros, frente a los 4.018.874 de 2024, año en el que Aragón superó por primera vez los cuatro millones de viajeros, ha informado el Gobierno autonómico.

En lo que se refiere a las pernoctaciones, se ha pasado de 8.664.387 en 2024 a 8.988.039 en 2025, lo que supone un aumento del 3,74%, lo que implica que el volumen de estancias crece a un ritmo superior al de la llegada de visitantes.

Estos datos se corresponden con la Encuesta de ocupación hotelera del INE, la fuente de datos tradicional para el análisis del turismo en el territorio nacional y en las diferentes comunidades.

Sin embargo, el Gobierno autonómico ha advertido de que es preciso tener en cuenta que el impacto en el territorio es mucho mayor dado que, por ejemplo, no se tienen en cuenta los viajeros ni las pernoctaciones de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), una tipología de alojamiento muy demandada, con 4.209 establecimientos en toda la comunidad y una presencia "muy significativa" en el Pirineo aragonés.

El sector hotelero sigue siendo el que acumula el mayor número de viajeros y pernoctaciones, si bien destaca el incremento en otros tipos de alojamientos como los albergues, la tipología que más ha crecido en 2025 tanto en viajeros como en pernoctaciones.

EVOLUCIÓN MENSUAL Y DESESTACIONALIZACIÓN

En cuanto a la evolución a lo largo del año en 2025, el mes de abril registró un repunte significativo --335.043 viajeros-- en comparación con el mismo mes del año anterior, impulsado por el efecto de la Semana Santa.

Agosto se mantiene como el mes de máxima actividad, concentrando 577.668 viajeros y casi 1,5 millones de pernoctaciones en un solo mes --14,17% de los viajeros y 16,66% de las pernoctaciones del total del año--.

No obstante, el crecimiento en meses como septiembre, con más de 385.000 viajeros, o octubre, con 342.000, apunta a una progresiva desestacionalización de la oferta turística aragonesa, que logra mantener cifras de ocupación relevantes fuera de la temporada alta de verano. De hecho, ningún mes baja del 5% del total anual ni en viajeros ni en pernoctaciones.