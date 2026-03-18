El turismo deja en Aragón un impacto económico de 4.107 millones, un 10,7% del PIB, y 67.500 empleos

1070524.1.260.149.20260318151754 El consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, junto al director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, y la gerente de Turismo de Aragón, María Jesús Gimeno. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El impacto económico del turismo en Aragón entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 fue de 4.107 millones de euros, un 10,7% del PIB, en un sector que generó 67.500 puestos de trabajo directo gracias a la llegada de 6 millones de visitantes nacionales y 1.340.000 internacionales, según un informe elaborado por el Gobierno autonómico utilizando el Sistema de Inteligencia Turística de Aragón (Sitar), que ha procesado más de 360 millones de datos con tecnología 'Big Data' e inteligencia artificial.

Entre los datos más relevantes del informe, destacan las 131.000 plazas de alojamiento de las que dispone la Comunidad y el contraste entre una cierta "saturación" en algunas zonas, como el Pirineo oscense, mientras que existe una "oportunidad" para impulsar el sector en las provincias de Teruel y Zaragoza.

"Nunca antes habíamos tenido un análisis del sector turístico en Aragón tan exhaustivo, tan profesional y tan cercano a la realidad", ha resaltado el director general de Turismo y Hostelería del Gobierno autonómico, Jorge Moncada, quien ha insistido en que se han procesado más de 360 millones de datos, como encuestas, movilidad móvil, gasto real, diferentes bases de datos existentes en el mercado o tráfico aéreo, entre otros 'inputs', frente a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se centran en las pernoctaciones o consultas en oficinas turísticas.

Las principales conclusiones apuntan a que el turístico es un sector que está "consolidado" y que ya no es complementario, sino "vital", con el objetivo de priorizar la rentabilidad que portan los viajeros internacionales manteniendo a su vez la llegada de nacionales, así como redistribuir los flujos del Pirineo a Teruel o Zaragoza.

"Esto no quiere decir que el Pirineo esté saturado, porque estamos hablando de saturaciones puntuales en fiestas y en algunos municipios en verano", ha matizado, a la vez que ha abogado por "controlar el crecimiento" de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), que han aumentado un 111%, y por incidir en la desestacionalización.

IMPACTO GENERALIZADO EN EL TERRITORIO

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones, Manuel Blasco, tras destacar el "incremento sustancial" que arrojan estas cifras con respecto a las del INE, que recogen la llegada de poco más de 4 millones de visitantes al año, ha insistido en que este informe demuestra la importancia que tiene este sector en la Comunidad.

Además, ha subrayado que el impacto económico del turismo "no se concentra en ninguna población concreta", sino que se reparte por todas las comarcas y por "cientos y cientos" de municipios, aunque en algunas zonas es especialmente relevante, como en la Comarca altoaragonesa del Sobrarbe, donde este sector crea el 35% del empleo total.

Los datos recogidos en el informe, por tanto, demuestran que "el sector en Aragón está funcionando muy bien", avanzando que se va a invertir todo el dinero previsto para los planes de sostenibilidad turística, que van a tener un nivel de inejecución "inapreciable" ya que "se va a hacer un buen uso de los fondos".

El informe aborda las infraestructuras y la conectividad, el ecosistema digital, la oferta, la contribución económica y social, el equilibrio territorial y la sostenibilidad del turismo. También la percepción de la satisfacción, que está en el 86%.

Llama la atención que, en el periodo analizado, aterrizaron 759.000 personas en avión, un 18,7% más que el año anterior, liderando el crecimiento en el norte peninsular, y que un 27% de los turistas internacionales llegaron por carretera.

Han subido también un 12,3% las consultas en las oficinas de turismo, hasta 1.340.000, con un 90% de las interacciones que continúan siendo presenciales. Algo menor es el número de usuarios de la web de Turismo de Aragón --1.235.000--, que cuenta con un nivel de interacción del 69%.

NACIONALES E INTERNACIONALES

En cuanto al turista nacional, lideran los propios aragoneses --32%--, seguidos de los catalanes --21%--, valencianos --11,5%-- y madrileños --11,3%--, que empiezan a venir "mucho más que antes".

Es precisamente el turista español el que "garantiza la ocupación base y la desestacionalización", algo "muy importante", ya que llega normalmente en escapadas de fin de semana, quedándose una media de 3,8 días y gastando 1.403 millones de euros en total --237 euros de media por estancia--.

Los nacionales llegan a Aragón principalmente en pareja --60,7%-- y la franja de edad más numerosa es la situada entre los 45 y los 64 años. A mucha distancia aparecen los que vienen en familia --22,3%-- o solos --9,8%--.

El motivo principal del viaje es el ocio --62%--, el 78% llega en vehículo propio y pernoctan en primer lugar en hoteles --35%--, viviendas de familiares --29%--, apartamentos --18%-- o casas rurales --9%--.

En cuanto a los aragoneses, casi la mitad de los desplazamientos son al Pirineo, seguido de Zaragoza capital --28%-- y la provincia de Teruel --24%--. Un 35% viaja a segundas residencias, un 30% hace escapadas, un 20% de excursión y un 15% de vacaciones.

En el mercado internacional, la principal conclusión es que Aragón ya "no es zona de paso", sino que es "destino final": "Vienen para quedarse", ha destacado Moncada, atraídos explícitamente por el Pirineo, la naturaleza y el patrimonio.

No obstante, si en algo sobresalen los visitantes internacionales es por su gasto, de 161 euros por persona al día, frente al 91 euros de los españoles. La estancia media también es muy superior, casi doblando a la nacional, de 7,5 días.

En lo relativo a la modalidad de alojamiento, las VUT suponen un 50,6% de las plazas, las casas rurales un 25,9%, los hoteles un 12,7%, los apartamentos un 6,9%, los albergues un 2,4% y los campings un 1,4%. El número total de pernoctaciones ha subido notablemente hasta las 11,8 millones, con lo que Aragón se sitúa como la décima comunidad a nivel nacional.

DESGLOSE DEL IMPACTO

En relación al impacto económico, la cifra global de 4.107 millones de euros se compone de impacto directo, indirecto e inducido. Esto es: 2.416 millones de gasto directo --1.381 de turistas nacionales y 652 de internacionales--, 967 millones que reciben los proveedores y 725 millones de los salarios de los trabajadores del sector. A ello hay que sumar el retorno fiscal, estimado en 677 millones de euros.

Moncada ha incidido también en la capacidad del turismo de ejercer de "motor de fijación de población", con una estabilidad que, pese a no ser muy alta, es superior a la media nacional, y con una contratación indefinida que crece un 5,5%.

En concreto, en alusión al objetivo de reforzar la presencia en mercados internacionales, el director general ha especificado que un turista español se deja una media de 91 euros al día, un europeo casi 200 y un latinoamericano o norteamericano "a veces llega a 500", motivo por el que se están haciendo esfuerzos últimamente en este mercado y, de hecho, Turismo de Aragón acudirá este año a Colombia, México, Argentina o Miami, además de otras ferias internacionales o nacionales, con presencia en Valencia, Gerona o La Coruña, lugares donde se está detectando crecimiento en las llegadas.

Sobre la práctica desaparición del turista chino, que llegaba principalmente a la ciudad de Zaragoza hasta la pandemia de la covid-19, el director general ha restado valor a ese "boom" porque "tampoco se dejaba dinero en Aragón y en Zaragoza". "Muchos venían aquí, pasaban desde Madrid a Barcelona, iban a la plaza del Pilar, tiraban la basura allí y seguían camino. Incluso tenemos datos de que comían en restaurantes chinos", ha dicho, asegurando que no era "un turismo especialmente interesante".

Ahora, ha continuado, se busca otro tipo de turista en el gigante asiático, más centrado en el turismo cultural y patrimonial, por lo que hay previsto llevar a cabo acciones en Shanghái.