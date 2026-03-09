UAGA-COAG apuesta por vacunación masiva contra DNC bovina en Huesca

Archivo - Vacas lecheras. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

HUESCA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UAGA-COAG ha apostado por impulsar la vacunación masiva del ganado vacuno de la provincia de Huesca para avanzar en la inmunidad de rebaño, tras la aparición de dos focos de dermatosis nodular contagiosa (DNC) bovina en la Comarca de Sobrarbe y la relevancia que tiene este sector en este territorio, tanto por el número de cabezas como por su peso económico.

Así, la organización agraria ha planteado que se priorice a las explotaciones de leche y a aquellas donde hay principalmente vacas reproductoras, dada su importancia para el sostenimiento de la actividad ganadera y para garantizar la continuidad del sector. Tras ellas, sería el turno de los terneros de cebo.

Del mismo modo, UAGA-COAG ha reclamado al Gobierno de Aragón que impulse una campaña de sensibilización dirigida a los consumidores para dejar claro que los productos cárnicos de terneras procedentes del Pirineo, así como los derivados lácteos, son "totalmente seguros" para el consumo y que no hay riesgo para la salud.

La organización agraria ha subrayado también la importancia de la vacunación desde el punto de vista del bienestar animal, ya que resulta esencial para evitar el sufrimiento de los animales contagiados y, sobre todo, para evitar el sacrificio de vacas sana por estar en contacto con otras infectadas, tal y como establece el protocolo sanitario actual en caso de que haya un positivo por dermatosis nodular.

De igual forma, ha insistido en la necesidad de que la Consejería de Agricultura publique "urgentemente" una orden de indemnización, con presupuesto suficiente, para resarcir a las dos explotaciones de Borrastre, en el municipio de Fiscal, por las pérdidas sufridas tras tener que sacrificar a todo su ganado, y poder garantizar así su continuidad.

La organización agraria ha trasladado a los ganaderos perjudicados su total solidaridad, así como su "plena disposición a prestarles el apoyo y ayuda necesarios en este proceso".

Finalmente, UAGA-COAG ha dicho que espera la colaboración de todas las administraciones implicadas en la gestión de una solución a este problema, a las que también ha tendido la mano "para colaborar y trabajar de forma coordinada, rápida y eficaz".